Detenido por robar joyas a unos ancianos en Lora del Río

Joyas recuperadas por la Guardia Civil tras ser sustraídas por el ladrón de la vivienda de unos familiares de avanzada edad.

La Guardia Civil ha detenido a un varón como presunto autor de un delito de hurto de joyas en la localidad de Lora del Río. La investigación se inició tras denuncia presentada por familiares de las víctimas, personas de avanzada edad, que señalaron la desaparición de "un gran número de joyas" del interior de su vivienda con un valor de 6.000 euros y de 500 euros en efectivo.

Los agentes constataron que parte de las joyas sustraídas habían sido vendidas en diferentes establecimientos de compraventa de oro en las provincias de Sevilla y Córdoba. Gracias a la intervención de los investigadores se pudo recuperar en su totalidad las pertenencias, "de un gran valor sentimental", antes de ser fundidas, según informó el instituto armado en un comunicado.

Como consecuencia de estas actuaciones se identificó al autor de la venta de dicho material, que resultó ser un familiar directo de las víctimas. Según constata la investigación, el presunto autor se valía de esa condición para acceder a la vivienda, y aprovechando que las víctimas se encontraban solas, "sustraía las joyas del interior del dormitorio sin levantar sospechas".

La investigación llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Lora del Río finalizó con la detención de un varón, que fue puesto a disposición de la autoridad judicial, como presunto autor de un delito de hurto.