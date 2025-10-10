Muere un hombre en un accidente de tráfico en La Rinconada

Un hombre de 55 años murió este viernes en un accidente de tráfico ocurrido en la carretera A-8005, en el término municipal de La Rinconada. El siniestro tuvo lugar a las 9:40 horas en el kilómetro 11 de esta vía, que conecta La Rinconada y Los Rosales.

Según informaron a este periódico fuentes del teléfono de emergencias de la Junta 112, el accidente consistió en una salida de vía. Según los testigos que llamaron al 112, el conductor perdió el control del vehículo en un adelantamiento.

Después, terminó chocando contra un árbol. Como consecuencia del impacto, quedó inconsciente y atrapado dentro de su coche. El 112 activó a los Bomberos de la Diputación, al servicio de emergencias sanitarias 061 y a la Guardia Civil de Tráfico, que investiga las causas del siniestro. Los sanitarios sólo pudieron certificar la defunción del conductor.