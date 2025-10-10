A Contramano pide amparo al Defensor del Pueblo ante los continuos cortes del carril bici en Sevilla

La asociación ciclista A Contramano ha presentado una queja al Defensor del Pueblo Andaluz para que inste al Ayuntamiento de Sevilla a respetar la legislación vigente en cuanto a la habilitación de itinerarios accesibles, debidamente señalizados, para peatones y ciclistas durante la duración de la obras en la vía pública y, en segundo lugar, para que conteste debidamente a las denuncias formuladas por esta asociación. Las obras son en unos casos responsabilidad de la Junta y en otros del Ayuntamiento.

La entidad explica que se están realizando numerosas obras en la vía pública de Sevilla que afectan a la movilidad, tales como la ampliación del tranvía, las obras del Tranvibus, las obras del Metro de Sevilla, así como numerosas obras de proyectos privados. A Contramano resalta que de estas obras, en general, se derivan importantes beneficios para la ciudad a medio plazo. "No obstante, nuestra percepción como asociación es que, mientras que el Ayuntamiento de Sevilla pone especial cuidado en que dichas obras afecten lo menos posible a la movilidad motorizada (o pasiva), por regla general no se cuida suficientemente la movilidad activa (a pie y en bicicleta), contraviniendo además la legalidad vigente".

A Contramano advierte de las normativas que incumple el Ayuntamiento al no habilitar itinerarios accesibles alternativos en estas obras.

Entre Montes Sierra y Alcalde Luis Uruñuela, la obra del Tranvibús ha dejado así el carril bici en Sevilla Este / A Contramano

En primer lugar, la Orden TMA/851/2021 de 13 de julio que fija las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados establece en su artículo 39.1 que "las obras e intervenciones que se realicen en los espacios públicos urbanizados deberán garantizar las condiciones generales de accesibilidad en los itinerarios peatonales. Cuando las obras no permitan mantener las condiciones del itinerario peatonal accesible habitual se dispondrá de un itinerario peatonal accesible alternativo, debidamente señalizado, que persiga el mayor grado de adecuación efectiva a las condiciones establecidas en el artículo 5”.

En segundo lugar, la ordenanza de circulación de Sevilla, promulgada por el Ayuntamiento de Sevilla, establece en su artículo 48 que "en el caso de realización de obras u otras actuaciones en las vías ciclistas y siempre que fuera posible se habilitarán itinerarios alternativos practicables en el periodo de duración de las mismas”.

Los cortes más destacados del carril bici

La asociación ciclista ha denunciado repetidas veces que estos preceptos legales no se cumplen por parte del Ayuntamiento de Sevilla, "sin que nuestras denuncias hayan recibido respuesta". Y aclara que estos son algunos de los cortes, "un listado no exhaustivo de las infracciones citadas":

• Cortes por obras del carril-bici de comunicación Sevilla-Camas, en los accesos al puente de la Señorita. Debido a las obras de ampliación del paso bajo la avenida Carlos III, este carril bici lleva varios meses cortado, pese a que forma parte de la Plan Andaluz de la Bicicleta, concretamente la actuación SE-02.Conexión Sevilla a Camas (estación) desde el Alamillo y Puerta Triana. Este corte corresponde a la obra del carril Bus VAO del Aljarafe Norte.

Corte del carril bici en la conexión Sevilla-Camas por la obra del carril Bus VAO. / A Contramano

• Ocupación por más de un año consecutivo del acerado y carril-bici en Carretera de Carmona por obras de construcción de viviendas de la antigua fábrica de vidrio. Los ciclistas y los peatones han de invadir la calzada en contradirección, ante la inexistencia de itinerario alternativo.

• Carril bici y acerado paralelo a las calles Poeta Fernando de los Rios y Victoria Kent cortado por obras del Metro sin itinerario alternativo. A Contramano subraya que sería fácil la solución en este caso. La obra del Metro depende de la Junta de Andalucía (consejería de Fomento).

• Carril-bici y paradas de autobús inutilizadas en Doctor Fedriani por las obras del Metro. Esta obra depende de la Junta.

• Diversos tramos de acerado y carril-bici cortados por las obras del Tranvibús en Sevilla Este, sin que se hayan habilitado soluciones alternativas. "Peatones y ciclistas han de circular por la calzada entre la avenida de la Aeronáutica y la Calle Doctor Miguel Ríos Sarmiento, a veces a contracorriente del tráfico motorizado en una calle de dirección única. Una única y minúscula señal indica al peatón que cruce por la otra acera…una acera inexistente". Esta obra depende del Ayuntamiento de Sevilla.

El corte del carril bici en otro tramo de Sevilla Este por el Tranvibús. / A Contramano

• Obra del carril bici de la Carretera de Su Eminencia a la Universidad Pablo de Olavide (UPO).

"Estas denuncias son solo una pequeña muestra de una actitud generalizada de poca atención a la movilidad activa durante las obras con manifiesto desprecio a la normativa vigente. Se da, además, la circunstancia de que, al ser los carriles-bici de Sevilla bidireccionales, cuando se corta un carril-bici sin itinerario alternativo se está obligando a muchos de los ciclistas que circulan por él a invadir la calzada circulando en sentido contrario al tráfico, lo que constituye una situación enormemente peligrosa".