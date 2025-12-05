Detenido un segundo menor por las humillaciones a un hombre sin hogar en Benacazón

La Guardia Civil ha detenido este viernes a un segundo menor tras la difusión en redes sociales de un vídeo grabado en una plaza pública de Benacazón (Sevilla), en el que se hostigaba y humillaba a un hombre sin hogar, llegando incluso a prenderle fuego al pelo.

Según han informado a EFE fuentes de la investigación, el menor que presuntamente grabó las imágenes ha sido arrestado esta misma mañana, un día después de la detención del otro menor que aparecía en el vídeo y que fue identificado en primer lugar. Las autoridades también han logrado identificar a la víctima, a la que están tratando de localizar para que pueda presentar denuncia.

Las diligencias, iniciadas por agentes del puesto de Sanlúcar la Mayor, han pasado a los Equipos de Respuesta a los Delitos de Odio (REDO) de la Comandancia de Sevilla, dado que el caso se investiga como un posible delito de odio.

En las imágenes se observa a los menores acosando al hombre mientras permanece sentado en un banco del parque. Entre burlas sobre su peinado, uno de ellos llega a quemarle varias zonas del cabello, mientras el otro —quien graba— imita la voz de un policía y le ordena continuar con las agresiones. La víctima intenta defenderse diciendo que "cada uno lleva el pelo como quiere", pero el hostigamiento continúa durante unos cuatro minutos, hasta que suplica “por favor” que lo dejen en paz.

Fuentes municipales han indicado que la víctima es un hombre procedente de otra localidad, que pasa algunos días en las calles de Benacazón y pernocta ocasionalmente en el municipio, sin que nunca haya generado conflictos con los vecinos.