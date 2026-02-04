Detenido un vecino de Villanueva del Ariscal por el robo en tres fincas agrícolas

La Guardia Civil detiene a un hombre por robar en tres fincas de Villanueva del Ariscal y Olivares

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Villanueva del Ariscal como presunto autor de tres robos con fuerza en viviendas situadas en explotaciones agrícolas de los municipios de Villanueva del Ariscal y Olivares, según ha informado el instituto armado.

La investigación se inició tras la denuncia del robo en una vivienda ubicada en una finca agrícola, de donde fueron sustraídas herramientas, maquinaria y distintos enseres destinados a labores del campo. A partir de este primer hecho, los agentes detectaron otros dos robos de similares características, lo que permitió establecer un mismo modus operandi.

Las pesquisas fueron desarrolladas por agentes del Equipo ROCA de la Guardia Civil de Sanlúcar la Mayor, con la colaboración de las Policías Locales de ambos municipios. El análisis de la información recopilada, junto a la colaboración ciudadana y los testimonios de los afectados, permitió la plena identificación del sospechoso.

Una vez localizado, el presunto autor fue detenido y puesto a disposición de la autoridad judicial competente, acusado de tres delitos de robo con fuerza.