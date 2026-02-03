Detenido en Salteras tras robar jamones en tres localidades del Aljarafe sevillano

La Guardia Civil y la Policía Local de Salteras han detenido a un varón acusado de cometer una serie de robos en varias localidades del Aljarafe sevillano durante la misma jornada. El arrestado habría sustraído un vehículo en El Garrobo, robado productos cárnicos de una furgoneta de reparto en Gerena y, finalmente, haciendo un alunizaje con el turismo contra un establecimiento especializado en la venta de jamones en Olivares.

La operación policial, denominada Alxaraf Jamón, concluyó con la interceptación del sospechoso cuando huía hacia Sevilla capital. Los hechos se iniciaron cuando el Centro Operativo Complejo de la Guardia Civil recibió varias llamadas al teléfono de emergencias 062 alertando del robo de un vehículo en la localidad de El Garrobo. Horas más tarde, las autoridades tuvieron conocimiento de un nuevo suceso delictivo: un comercio dedicado a la venta de jamones y productos cárnicos de Olivares había sido asaltado mediante la técnica del alunizaje. Los autores habían fracturado el acceso al establecimiento utilizando el mismo vehículo robado anteriormente, para después darse a la fuga en dirección a la capital hispalense con el botín.

El Grupo de Investigación de la Guardia Civil de Sanlúcar la Mayor activó de inmediato un dispositivo coordinado con efectivos de la Policía Local de Salteras para localizar e interceptar al presunto responsable. Gracias a la colaboración entre ambos cuerpos de seguridad, los agentes lograron dar con el paradero del vehículo sustraído en el término municipal de Salteras, procediendo a la detención del conductor.

Recuperación de los jamones y devolución del vehículo

Tras la detención, los agentes procedieron a realizar una inspección ocular exhaustiva del vehículo robado, hallando en su interior diversos jamones que correspondían a los diferentes robos cometidos durante la jornada. Entre los productos recuperados se encontraban piezas cárnicas sustraídas tanto del comercio de Olivares como de la furgoneta de reparto en Gerena. Todos los jamones han sido ya devueltos a sus legítimos propietarios, quienes podrán recuperar parte de las pérdidas ocasionadas por esta oleada delictiva.

El vehículo intervenido también ha sido restituido a su dueño tras completarse las diligencias correspondientes. La rápida actuación policial permitió minimizar los daños económicos tanto para el propietario del turismo como para los establecimientos afectados. Las autoridades han destacado la importancia de la coordinación entre diferentes cuerpos policiales para resolver este tipo de casos que afectan a múltiples localidades en un periodo breve de tiempo.

Coordinación policial en el Aljarafe sevillano

La operación Alxaraf Jamón constituye un ejemplo de colaboración efectiva entre la Guardia Civil y las policías locales del Aljarafe. El dispositivo desplegado permitió establecer controles estratégicos en las vías de comunicación entre las diferentes localidades afectadas, lo que resultó determinante para interceptar al sospechoso antes de que pudiera alcanzar Sevilla capital. Esta zona de la provincia sevillana ha experimentado en los últimos tiempos diversos incidentes relacionados con robos en comercios y vehículos.

Los efectivos del Grupo de Investigación de Sanlúcar la Mayor trabajan habitualmente en coordinación con las policías locales del área metropolitana para prevenir y resolver delitos contra el patrimonio. En este caso concreto, la Policía Local de Salteras jugó un papel crucial al lograr la interceptación final del vehículo, evitando que el presunto autor pudiera continuar su huida o cometer nuevos delitos en otras localidades.

Situación judicial del detenido

El detenido, junto con las diligencias policiales instruidas por los investigadores, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que deberá determinar las medidas cautelares a adoptar y la continuidad del proceso penal. Los cargos que podría enfrentar incluyen robo con fuerza, receptación y daños contra el patrimonio, entre otros. La investigación continúa abierta y las autoridades no descartan que puedan producirse nuevas detenciones en los próximos días si se identifican posibles cómplices o colaboradores.

Fuentes policiales han indicado que se está investigando si el detenido podría estar relacionado con otros robos similares cometidos en localidades del Aljarafe durante las últimas semanas. Los investigadores están analizando las características de los delitos para determinar posibles patrones de actuación y vínculos con otros casos pendientes de esclarecimiento en la zona.