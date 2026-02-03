La Policía libera a 8 trabajadores rumanos que eran explotados en una finca de Cantillana

Operación contra la explotación laboral en el campo en Cantillana

Una organización criminal dedicada a la trata de personas y a su explotación laboral como jornaleros agrícolas ha sido desarticulada en la provincia de Sevilla con la detención de 17 personas vinculadas a un clan familiar y la liberación de ocho víctimas.

Estas víctimas, de nacionalidad rumana, eran captadas en su país de origen, principalmente en la región de Alexandría, mediante anuncios en redes sociales por ese clan familiar que les prometía empleo en diferentes explotaciones agrícolas del municipio sevillano de Cantillana.

Una vez en España, los jornaleros eran alojados en condiciones infrahumanas en viviendas ocupadas, donde permanecían bajo el control permanente de la organización criminal.

Además de no ser dados de alta en la Seguridad Social, adquirían una deuda derivada del coste del desplazamiento, que debían saldar trabajando en distintas explotaciones agrícolas.

Según ha informado este martes la Policía Nacional en un comunicado, se ha logrado la liberación de ocho víctimas del entramado y la detención de 17 personas, entre los que se encuentran los líderes de la organización criminal.

La investigación policial se inició en noviembre de 2023, gracias a la información facilitada por la Policía de Rumanía, que alertó sobre la existencia de un clan familiar asentado en la localidad sevillana de Cantillana, dedicado a la explotación laboral de trabajadores en tareas agrícolas.

El entramado captaba a las víctimas en su país de origen mediante el engaño a través de redes sociales y les presentaba ofertas de trabajo con salarios elevados y buenas condiciones laborales que, una vez en España, no se cumplían.

Las víctimas contactaban con los tratantes, pertenecientes al clan Muti, por teléfono, donde se les informaba de las falsas condiciones laborales.

En caso de aceptar la oferta, la red criminal sufragaba el desplazamiento de los trabajadores, lo que generaba una deuda que debían devolver trabajando en diversas explotaciones agrícolas en Cantillana.

El traslado se hacía en autobús desde Rumanía y, a su llegada a Sevilla, las víctimas eran recogidas por miembros del entramado criminal.

Los jornaleros debían soportar condiciones extremadamente duras, ya que eran obligados a trabajar durante largas jornadas, de lunes a domingo y en muchas ocasiones bajo condiciones climatológicas muy adversas.

Los trabajadores eran alojados en condiciones infrahumanas en viviendas ocupadas, donde permanecían en todo momento controlados por sus tratantes, y tampoco figuraban dados de alta en la Seguridad Social.

La operación policial ha concluido con un amplio dispositivo que ha permitido la liberación de ocho víctimas y la detención de 17 personas en la localidad de Cantillana, entre los que se encuentran los cabecillas de la red criminal.

Durante la actuación se han llevado a cabo cuatro registros domiciliarios en el mismo municipio, en los que se han intervenido 1.700 euros en efectivo, teléfonos móviles de alta gama y abundante documentación relevante para la investigación.

Desde 2022 diversas investigaciones han detectado y desarticulado en Andalucía, principalmente en la provincia de Sevilla, varias organizaciones criminales rumanas dedicadas a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral en el sector agrícola.

Captaban a víctimas mediante falsas ofertas de empleo y en algunos casos incluían la venta de menores de edad por parte de sus propias familias para su explotación o incluso el secuestro de personas con discapacidad.

Estas actuaciones se han saldado con la detención de más de un centenar de personas y la desarticulación de varias estructuras criminales, vinculadas entre sí por lazos familiares.