‘Diez aspectos claves para la mejora de la competitividad de la empresa sevillana', el seminario de Prodetur vuelve en septiembre

Prodetur retoma en el mes de septiembre la octava edición de las jornadas ‘Diez aspectos claves para la mejora de la competitividad de la empresa sevillana’, un ciclo alineado con los objetivos del Plan de Formación para el Empleo, la Promoción Empresarial y el Emprendimiento 2025 de la sociedad de la Diputación de Sevilla y que cuenta con la colaboración de la Confederación Empresarial de Sevilla (CES).

El programa pretende ser un complemento a las iniciativas de apoyo al tejido empresarial sevillano. Se compone de 10 jornadas, en las que, en forma de decálogo, se abordan temas relevantes para la gestión de las empresas.

Todas las sesiones duran cuatro horas y se celebran por la tarde, en formato webinar, para facilitar la participación. La inscripción es gratuita. Las jornadas están dirigidas a la totalidad del territorio sevillano, especialmente para el sector empresarial. Además, son grabadas y emitidas posteriormente a través del canal de Youtube de Prodetur.

En línea con las ediciones anteriores, este ciclo de jornadas seguirá manteniendo su estructura habitual por bloques temáticos: ‘Habilidades de gestión’; ‘Habilidades personales’, ‘Sociedad 2.0’ y ‘Turismo’.

La primera jornada tuvo lugar en julio, centrada en la mejora de la comunicación interna en la empresa. La próxima está fijada para el lunes 8 de septiembre, con el título ‘Diez aspectos clave para la redacción del plan de marketing’.

A lo largo de septiembre, se sucederán también los webinars ‘Diez aspectos clave para conseguir personalidad de la marca en la industria alimenaria’ (día 15) y ‘Diez aspectos clave para la gestión del talento humano’ (día 22). En octubre, se abordará la venta en plataforma digitales, la digitalización de negocios y el incremento de la productividad de la plantilla en otras tres sesiones.

Las jornadas ‘Diez aspectos claves para la mejora de la competitividad de la empresa sevillana’ culminan en noviembre, cuando hay programados sendos seminarios web sobre gestión del talento y el marketing relacional.

El catálogo de estas jornadas está disponible en la web de Prodetur (www.prodetur.es), en la que se pueden realizar también las inscripciones para participar. Las sesiones son gratuitas y están dirigidas especialmente para el sector empresarial que necesite incrementar su cualificación o recualificación profesional, con el objetivo de la actualización de conocimientos, modernización de sistemas o la apertura de nuevas líneas de negocio.