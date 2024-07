La Diputación aprueba 95,7 millones para los ayuntamientos de la provincia

La Diputación de Sevilla termina el mes de julio con un pleno extraordinario donde se ha alcanzado por unanimidad varias modificaciones del presupuesto de 2024 mediante suplemento de créditos y créditos extraordinarios para dar cobertura a un nuevo Plan de la institución provincial que se suma al Más Sevilla. El aprobado en el pleno recibe el nombre de 107, el número de territorios que se beneficiarán de él (105 municipios más dos entidades locales autónomas: Isla Redonda y Marismillas. Con él estos ayuntamientos recibirán un nuevo plan extraordinario de inversión que ha dado sus primeros pasos.

Los municipios tendrán hasta el 10 de septiembre para presentar la memoria descriptiva y la valoración económica de los proyectos que van a ejecutar con esos 95, 7 millones de euros. Dicha memoria debe ser amplia y estar en cuantía por encima del presupuesto asignado inicialmente, ya que las bajas se pueden reutilizar en proyectos que inicialmente se fijen como suplentes. Una vez presentadas las memorias iniciales y subsanadas en su caso aquellas que estuviesen incompletas, se elevarán a definitivas. También podrán incluirse en el ‘Sevilla 107’ proyectos que ya estuvieran en las memorias del Plan Provincial “Más Sevilla” y que, finalmente, no vayan a ejecutarse con cargo a dicho plan.

Un paquete inversor dividido en tres ejes: 70 millones para el Plan Sevilla 107; 20 para la adquisición de vehículos (10 millones de euros), tecnología (cuatro millones) y desarrollo cultural (6 millones); y 5,7 que se reparten en dos millones para patrocinios, la misma cantidad para la redacción de planes urbanísticos y 1,2 millones para la creación de unas becas a los universitarios que no hayan obtenido plaza en las residencias universitarias de la Diputación y que se lanzará la convocatoria en septiembre y 500.000 euros para Prodetur.

"Sevilla 107 se repartirá por todos los municipios, por supuesto, con el factor corrector necesario para discriminar positivamente a los municipios más pequeños", ha explicado el presidente de la Diputación, Javier Fernández de los Ríos. "Cada uno de los territorios tendrá plena autonomía para presentar su plan específico dentro de este programa, que capta perfectamente las demandas que los alcaldes y alcaldesas nos han hecho en torno a sus necesidades locales. Más autonomía de gasto y menos tutelaje dentro de la legalidad. Igualmente discriminamos positivamente a los más pequeños tanto en el programa municipal como en los programas de vehículos de limpieza, cultura y digitalización. Porque las compras de vehículos, ordenadores, etc. cuestan lo mismo en Dos Hermanas que en El Madroño . Siempre habrá en asignaciones a cada Ayuntamiento un 60% como cuota fija y el otro 40% estará establecido por población", aseguró el presidente de la Diputación.

"En definitiva, estamos ante una Diputación que cree en lo local, en la cohesión social, territorial y digital para que los municipios sevillanos tengan recursos para modernizarse de forma igualitaria, dando calidad de vida y buen servicio a los vecinos y vecinas de todos los territorios", advirtió.

"La Diputación tendrá que ingresar esos 70 millones de euros a los Ayuntamientos antes del 31 de diciembre de este año y los municipios podrán ejecutar los proyectos presentados entre 2025 y 2026", explicó Fernández de los Ríos. Las cuantías que recibirán los municipios serán idénticas a las que ya recibieron en el Plan Más Sevilla dentro de esta línea. Los consistorios tendrán total autonomía para decidir en qué gastar este dinero que no se podrá destinar a gastos estructurales o de personal.

Junto con ese paquete principal de 70 millones de euros para proyectos municipales, el ‘Sevilla 107’ contempla otros 10 millones que servirán para que los municipios adquieran nuevos vehículos relacionados con la limpieza viaria en sus localidades. Fernández de los Ríos destacó la apuesta que se realizará en el ámbito de la programación cultural, ya que a los 8,5 millones de euros con los que cuenta el programa Di hola a tu Cultura que la Diputación presentó la semana pasada, el ‘Sevilla 107’ añade ahora otros 6 millones de euros para contratación artística y el fomento de la industrial cultural de la capital y la provincia, "lo que convierte a la entidad provincial en el primer programador cultural en Sevilla".

"Muy poca cultura y mucho teatro en la remodelación de Moreno Bonilla"

De hecho, el presidente de la Diputación ha comparado la política cultural de esta entidad con la del Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía. "Estoy muy orgulloso de lo que ha conseguido el equipo del Área de Cultura al frente del que está el diputado Casimiro Fernández, con una programación de 1.400 actividades por toda la provincia.Cuando se remodela el gobierno en un año, es porque no funciona. En la remodelación del Gobierno de Juanma Moreno ha habido poca cultura y mucho teatro. Tanto Sanz en Sevilla como Moreno Bonilla en Andalucía han cambiado las caras de este área, pero no ha sido más que una operación de maquillaje. Yo no planteo cambiar a nadie porque mi equipo ha hecho un gran trabajo"