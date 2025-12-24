La Diputación impulsa el mantenimiento viario y la renovación de servicios múltiples

La Diputación de Sevilla celebró la última sesión ordinaria de su Plenario en 2025, centrando el debate en diversas inversiones estratégicas destinadas a la mejora de infraestructuras y servicios públicos esenciales para la ciudadanía de la provincia. Las actuaciones aprobadas ponen el acento en la seguridad vial, la movilidad, la eficiencia energética, la gestión del agua y el fomento del deporte.

En primer lugar, el Pleno ha aprobado, mediante dación de cuenta de la resolución correspondiente, el carácter de emergencia de la obra de sustitución del drenaje en la carretera provincial SE-7103, a la altura de La Puebla de los Infantes. El Servicio de Carreteras del Área de Cohesión Territorial había detectado graves daños provocados por las intensas lluvias registradas durante los meses de octubre y noviembre, que ocasionaron fisuras en el asfalto en el punto kilométrico 21+182 y la aparición de un socavón con forma de caverna. Ante el riesgo de una rotura mayor de esta vía, que conecta con Constantina, y el consiguiente peligro para la seguridad vial, se ha tramitado una contratación de emergencia por un importe aproximado de 63.000 euros.

Asimismo, el Plenario ha sido informado de la contratación del servicio de conservación y mantenimiento de la red viaria provincial, imprescindible para garantizar la viabilidad y seguridad de las carreteras de titularidad provincial. Este contrato, que se adjudicará mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada y atendiendo a la mejor relación coste-eficacia, abarcará los ejercicios 2026, 2027 y 2028. El valor total estimado asciende a 18,6 millones de euros, financiados íntegramente por la Diputación, con un presupuesto base de licitación de 9,3 millones distribuidos en cuatro lotes correspondientes a distintas zonas de la provincia.

En el ámbito de los servicios municipales, la Diputación ha aprobado la concesión definitiva de 9,1 millones de euros para la adquisición de vehículos destinados a la prestación de servicios públicos locales en 97 municipios y entidades locales autónomas. Esta inversión permitirá mejorar la calidad de los servicios y optimizar el uso de la energía mediante vehículos más eficientes, en el marco del Programa Sevilla 2030.

Por otro lado, la Institución provincial destinará 7 millones de euros a la Sociedad Instrumental Aguas del Huesna para financiar actuaciones dirigidas a mejorar y rehabilitar los sistemas de gestión y canalización de los recursos hídricos. Entre ellas destacan el desvío de una tubería en Carmona y la interconexión del sistema Huesna con el de Emasesa en Alcalá de Guadaíra, con el objetivo de reforzar la seguridad y continuidad del suministro.

Finalmente, el Pleno ha ratificado la prórroga por cuatro años del Plan Provincial de Actividades Físicas y Deportivas, una herramienta clave para fortalecer el tejido deportivo provincial y fomentar la práctica deportiva saludable e inclusiva entre la población sevillana.

La Diputación de Sevilla cofinancia 28 viviendas públicas en Lebrija

Representantes institucionales durante un encuentro en Lebrija.

El Ayuntamiento de Lebrija impulsará la construcción de 28 nuevas viviendas públicas en régimen general destinadas a la venta, gracias al apoyo y la cofinanciación de la Diputación de Sevilla. Esta actuación se enmarca en la línea 2 de ayudas provinciales para la promoción de vivienda pública y supone un avance relevante en las políticas municipales de acceso a la vivienda.

El alcalde de Lebrija, Pepe Barroso, y el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, han mantenido una reunión de trabajo en la que se han abordado estas promociones de vivienda, junto a otros proyectos estratégicos para el municipio. Entre ellos, destacan la construcción de la nueva Jefatura de la Policía Local y diversas actuaciones dirigidas a mejorar la eficiencia energética de edificios municipales, mediante la implantación de placas solares de autoconsumo.

Las 28 viviendas se distribuirán en cinco promociones situadas en distintos puntos de la ciudad. En la calle San Francisco se construirán cuatro viviendas, con un presupuesto de 526.157,76 euros, financiados con una subvención provincial de 200.000 euros y una aportación municipal de 326.157,76 euros. En la calle Tormes se edificarán otras cuatro viviendas, con un presupuesto de 484.574,76 euros, de los que 200.000 euros proceden de la Diputación.

La promoción de la calle Navia contará con cinco viviendas y un presupuesto de 635.145 euros, subvencionados con 250.000 euros por la Diputación. En la calle Andrés Sánchez de Alva, esquina con calle Victoria, se construirán ocho viviendas, con un coste de 975.668,22 euros y una subvención provincial de 400.000 euros. Por último, en la calle Juan Peña “El Lebrijano” se levantarán siete viviendas, con un presupuesto de 962.906,34 euros, de los que 350.000 euros corresponden a la aportación provincial.

El conjunto de las actuaciones supone una inversión global aproximada de 3,58 millones de euros, con una subvención total de 1,4 millones de euros por parte de la Diputación de Sevilla. El alcalde ha destacado que este programa da respuesta a una necesidad prioritaria de la ciudadanía y refleja una colaboración institucional eficaz, mientras que el presidente provincial ha subrayado que la vivienda pública debe ser un bien básico y accesible.