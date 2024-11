La Diputación de Sevilla aprueba para 2025 el presupuesto más alto de su historia

El pleno de la Diputación ha aprobado con los votos a favor de PSOE y Con Andalucía el presupuesto de la institución para el próximo año. La cantidad destinada a las políticas inversoras y de gestión es de 456,54 millones de euros, mientras que el presupuesto consolidado es de 610 millones de euros, el mayor esfuerzo inversor de la historia de esta institución provincial.

Tras esta aprobación inicial, la definitiva será en el pleno de diciembre. Unas cuentas que tienen el apoyo de PSOE, Con Andalucía y los votos en contra de PP y Vox, con un marcado carácter de políticas sociales y de dinamización económica. El presidente de la Diputación, Javier Fernández de los Ríos ha señalado la "responsabilidad y lealtad de Con Andalucía" y ha asegurado que amboas formaciones pueden "hacer un buen trabajo conjunto, porque es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Y nosotros vamos a cumplir con el acuerdo programático que hemos suscrito. Hemos firmado acuerdos económicos y hemos firmado filosofía, para seguir adelante con voluntad inequívoca en los seis o siete asuntos principales en los que trabajaremos conjuntamente’".

Fernández ha felicitado a técnicos y diputados provinciales que han participado en la elaboración del presupuesto. El presidente ha recordado durante su intervención en el Pleno provincial que las políticas de los municipios sevillanos "no pueden crecer si no crecen los pueblos, por eso parte de nuestros esfuerzos de las políticas supramunicipales la priorizamos en darle dinero a nuestros pueblos para que desde su autonomía puedan crecer en equilibrio". De este modo, advirtió que estas políticas supramunicipales "son las que cosen el territorio: carreteras, residuos, energía, transporte público, bomberos, etc. Aquí es donde vamos a poner los recursos, sobre todo en las políticas de izquierda, en todo lo social".

En esta línea, el presidente explicó que en sus visitas por los distintos municipios, alcaldes de diferentes municipios le dicen que sin la Diputación "no podrían abrir por la mañana. No me dicen sin la Junta de Andalucía no podríamos abrir por la mañana", ironizó. Seguidamente desgranó las cosas que le faltan a Sevilla como "mejoras en los 2.000 kilómetros de carretera de titularidad de la Junta; le faltan las casi veinte depuradoras que no hace el gobierno autonómico, que sí tiene un canon de depuración para ejecutarlas, igual que que nos falta que devuelvan a los ayuntamientos el impuesto de residuos que está cobrando a los vecinos y que no sabemos qué va a hacer con él. A la provincia también le falta un complemento al programa social que ya despliega la Diputación y claro que le falta que la Junta defina qué es la VPO andaluza y que acometa un plan serio en este apartado, claro, que falta que nos atienda las demandas que le presentamos en su día en la iniciativa del ‘Sevilla de 10’ o la Patrica, con la que los sevillanos solo recibimos poco más de un euro por vecino", afirmó. Fernández ha tirado de cierta guasa para felicitar a la diputada del PP Gloria Guillén, concejal de Hacienda en Mairena del Alcor, para decirle que es "la única de los 106 pueblos de Sevilla que ha conseguido tener una partida finalista en los presupuestos de la Junta de 120.000 euros para el museo Antonio Mairena. Le felicito por ello es usted la más lista de todos los pueblos". El actual delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez, fue alcalde de este municipio.

Inversiones de la Diputación de Málaga en Málaga capital

Es más, en contra de lo que ocurre en Sevilla, donde el Ayuntamiento no acepta ninguna intervención de la Diputación, en Málaga la capital de la Costa del Sol va a recibir 5 millones para un auditorio, dos millones y medio para las cubiertas de la catedral y 10 millones de euros para el accionariado del estadio de La Rosaleda. Todo ello inversión de la institución supramunicipal malagueña "y al PP de Sevilla eso le da igual", recalcó Fernández.

Por otro lado, la diputada de Hacienda, Inmaculada Márquez, ha destacado ‘la firme apuesta de la Diputación por los ayuntamientos, ya que serán 315,5 millones de euros, el 51,67% de este presupuesto, frente al 47% del presupuesto anterior, los que lleguen a las arcas municipales. Con estas cuentas, la corporación muestra a las claras su apuesta por las políticas sociales, con sanidad, cultura y deporte, que también tienen incrementos significativos’.

Enmiendas presentadas

En relación con las enmiendas del resto de grupos políticos, es reseñable que el grupo Vox ha presentado una enmienda a la totalidad, esgrimiendo su portavoz, Rafael García, que el aumento del presupuesto "es debida al incremento de los impuestos que viene practicando el gobierno de Sánchez y no se refleja en paliar las necesidades reales de los ciudadanos de la provincia. El presupuesto no contempla la gravedad de la situación, con una economía que aun no se ha recuperado del todo de la crisis de la pandemia. Las cuentas reparten las partidas de forma ideológica y las previsiones económicas que manejan no son reales".

Por su parte, el grupo popular presentó varias enmiendas, de las cuales un buen número han sido aceptadas e incorporadas al presupuesto. Su portavoz, Martín Torres, ha señalado que se reducen las políticas sociales, "porque no hay política de vivienda en la provincia, solo en la capital, y no se aborda de manera definitiva el Virus del Nilo "con la creación de una oficina específica. En este punto, Fernández le ha respondido que este es "un problema de salud pública y la Junta de Andalucía es quien tiene competencia en materia de salud pública, ¿por qué no asume su responsabilidad y da un paso adelante y lidera y decide?".

‘La política hídrica es nula y hemos recibido la negativa a elaborar un plan para reformar los centros educativos de la provincia, además de seguir contando con grandes carencias en bomberos. El presupuesto tiene un problema estructural, agradecemos la voluntad de escucha de la diputada, pero no se ha traducido en cambios estructurales del presupuesto", ha concluido.

Acuerdo PSOE-Con Andalucía

Caso aparte tienen las apreciaciones que ha formulado el grupo Con Andalucía a las Cuentas para 2025, ya que dichas enmiendas, la mayoría de ellas también aceptadas, llegan acompañadas de un acuerdo programático entre dicho grupo y el del PSOE, que es el que ostenta el gobierno provincial. Acerca de ese acuerdo programático y del presupuesto, el diputado de ‘Con Andalucía’, Francisco García, ha indicado que el presupuesto es un buen trabajo de colaboración que recoge asuntos de vital importancia para la mayoría de la provincia y para los municipios que se encuentran en peor situación. Nos queda un intenso año por delante en el que desarrollaremos el presupuesto para darle los recursos necesarios a los Ayuntamientos para que puedan continuar prestando sus servicios públicos’.

Con este nuevo acuerdo entre el PSOE y Con Andalucía, las nuevas cuentas incluirán 617.527 euros para la creación del "Observatorio Provincial de la Memoria Democrática", al objeto de que funcione ya en 2025; un "refuerzo" de la Oficina contra la Despoblación, un alza del 8,6 por ciento la financiación destinada a servicios sociales, alcanzando los 15,57 millones de euros en 2025; mejoras en vías provinciales como la SE-225 y SE-226, en el Bajo Guadalquivir, la elaboración de un estudio sobre la financiación necesaria respecto al coste real de la ayuda domiciliaria, prestada por los ayuntamientos con fondos de la Junta y el Estado; o más autonomía local en los planes de inversión que financie la Diputación el año que viene.