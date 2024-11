El alcalde rechaza la oferta de la Diputación para recuperar gratis el Mercado de la Puerta de la Carne

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández de los Ríos considera que el Ayuntamiento de la ciudad ha perdido "una gran oportunidad" para recuperar "sin coste" el antiguo mercado de la Puerta de la Carne para la ciudadanía al anunciar recientemente que el Ayuntamiento utilizará el edificio para un centro de innovación de la industria de Sevilla. Una propuesta muy diferente de la presentada por la Diputación "hasta en tres ocasiones" a José Luis Sanz, donde se apostaba por un equipamiento "para los ciudadanos desde el punto de vista de la participación y el dinamismo social en esta zona de Sevilla. Íbamos a convertirlo en un gran centro cívico,social cultural, en pleno centro de Sevilla".

Fernández tampoco entiende cómo el alcalde "ha dejado pasar esta oportunidad" de recuperar para el servicio de los ciudadanos un equipamiento "que íbamos a financiar nosotros resultando de este modo más económica para el Ayuntamiento de Sevilla".

En cualquier caso, el presidente de la Diputación ironizó sobre cómo gracias a la institución provincial, se "ha zarandeado este asunto para que rápidamente el Ayuntamiento se haya puesto las pilas y que decidan qué hacer con un edificio que lleva 30 años absolutamente abandonado, hasta el punto que han tenido que habilitar ahora una partida de entorno a 300.000 euros para que no se venga abajo definitivamente".

Carta remitida por la Diputación a José Luis Sanz sobre el mercado de la Puerta de la Carne. / M. G.

Sobre el contenido que tendrá el edificio una vez restaurado, que será un centro de interpretación de la historia de la Industria de Sevilla, Fernández de los Ríos reconoce que por lo poco que ha podido saber, "tendría un mejor alojo en alguna otra zona de Sevilla mucho más acorde al tema del desarrollo del patrimonio industrial". En cualquier caso, afirmó que la responsabilidad es del alcalde "porque el edificio es del Ayuntamiento de Sevilla y es quien decide lo que hace con su patrimonio".

Pero no se cierra aquí el desencuentro desde hace más de un año entre la Diputación y el Ayuntamiento por el antiguo mercado de la Puerta de la Carne. Aunque el alcalde aseguró que solo conocía el proyecto que la institución provincial tenía para el edificio, "por los medios de comunicación" y que a él " como alcalde de Sevilla, nadie ha venido a decirme que tenía un proyecto alternativo para el mercado", el presidente de la Diputación señaló que hasta en tres ocasiones Sanz fue informado por él. "El alcalde no ha dicho la verdad, se la he planteado en mi despacho cuando tuvimos una reunión al inicio de mi legislatura, cuando le informé de la voluntad de la Diputación de recuperar a costa del erario provincial el mercado de la Puerta de la Carne; una segunda petición que le hice por carta privada y una tercera ocasión cuando el pleno de la Diputación de Sevilla aprobó una moción a instancia del Grupo Socialista en el cual le pedíamos directamente al Ayuntamiento respuesta sobre el tema del mercado de la Puerta de la Carne, aunque no hubo ningún movimiento". Nunca contestó.

Aspecto del interior del edificio. / José Luis Montero

"Nuestra idea era la de un un gran centro cívico social y cultural para que Sevilla tuviera este espacio en esta zona céntrica y para que la Diputación tuviera también un equipamiento de esta magnitud y completar la oferta cultural social que la Diputación ofrece a la provincia de Sevilla". Javier Fernández de los Ríos ha recomendado al alcalde que sea "más riguroso en las cosas que dice porque no puede ser tan inexacto: se lo conté, se lo envié por carta y hay una moción del pleno para tramitar la petición del mercado al Ayuntamiento de Sevilla".

La situación del edificio del antiguo mercado de la Puerta de la Carne en los últimos 20 años ha causado más de un quebradero de cabeza a los vecinos. Ha sido okupado y un foco de suciedad denunciado por muchos de quienes viven en los edificios cercanos. No es el primer proyecto para la antigua lonja, cuyos placeros están ahora en parte de la antigua estación de San Bernardo. El edificio fue germen del Movimiento Moderno (MoMo) en Sevilla y permanece cerrado y sin uso de desde el año 1999. En marzo de 2022, el Ayuntamiento de Sevilla y la concesionaria acordaron rescindir el contrato del proyecto fallido para la recuperación del Mercado de la Puerta de la Carne, que iba a transformarse en un espacio gourmet y un centro de arte y cultura. Se ponía así punto y final al último proyecto planteado para el edificio que se remontaba a 2014 (cuando el popular Juan Ignacio Zoido firmó el contrato objeto de las rescisión).

Seis años después de hacerse con la adjudicación, tras el verano de 2020, la empresa que iba a reformar el mercado. Entonces esgrimieron que fue la imposibilidad de cumplir con los términos de la licitación de 2014 debido al desequilibrio económico generado por las necesidades técnicas sobrevenidas por la detección de un nivel freático más elevado de lo previsto y la necesaria incorporación de los restos arqueológicos. En ese momento ya se hablaba de una rehabilitación cuyo coste estaría cercano a los 9 millones de euros, más del doble de lo previsto. Ahora el Ayuntamiento ha anunciado que invertirá en el proyecto 7,5 millones de euros.