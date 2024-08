Urbanismo acometerá obras urgentes de seguridad en el mercado de la Puerta de la Carne

Un edificio que se ha degradado de tal modo que prácticamente se ha dado por imposible su recuperación. El Ayuntamiento de Sevilla aprobó recientemente una modificación presupuestaria para llevar a cabo medidas urgentes de seguridad en el edificio del antiguo mercado de la Puerta de la Carne, un inmueble que fue germen del Movimiento Moderno (MoMo) en Sevilla y que permanece cerrado y sin uso de desde el año 1999. Desde entonces se han anunciado proyectos que nunca se han llegado a materializar, incluso después de haberse adjudicado. El prolongado cierre y el vandalismo han hecho que el mercado, en la calle Demetrio de los Ríos (Puente de San Bernardo), sea una auténtica cicatriz en la ciudad. La intención del Ayuntamiento es acometer estas labores urgentes y comenzar a preparar la restauración en profundidad. Entretanto, la Diputación Provincial ha pedido oficialmente el edificio al Ayuntamiento para desarrollar un proyecto cultural.

La recuperación del Mercado de la Puerta de la Carne es uno de los proyectos que se han enquistado en la ciudad y no hay alcalde que sea capaz de sacarlo adelante. En marzo de 2022, el Ayuntamiento de Sevilla y la concesionaria acordaron rescindir el contrato del proyecto fallido para la recuperación del Mercado de la Puerta de la Carne, que iba a transformarse en un espacio gourmet y un centro de arte y cultura. Se ponía así punto y final al último proyecto planteado para el edificio que se remontaba a 2014 (cuando el popular Juan Ignacio Zoido firmó el contrato objeto de las rescisión).

Aspecto del interior del edificio. / José Luis Montero

Seis años después de hacerse con la adjudicación, tras el verano de 2020, la empresa que iba a reformar el mercado de la Puerta de la Carne renunció. El motivo esgrimido fue la imposibilidad de cumplir con los términos de la licitación de 2014 debido al desequilibrio económico generado por las necesidades técnicas sobrevenidas por la detección de un nivel freático más elevado de lo previsto y la necesaria incorporación de los restos arqueológicos. En ese momento ya se hablaba de una rehabilitación cuyo coste estaría cercano a los 9 millones de euros, más del doble de lo previsto.

Tras la rescisión, el Ayuntamiento anunciaba que llevaría a cabo actuaciones de mantenimiento debido al elevado nivel de degradación el edificio. Pero aquellas actuaciones no se llegaron a acometer y la ruina ha ido en aumento.

Aspecto del antiguo Mercado de la Puerta de la Carne. / José Luis Montero

Los técnicos de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente realizaron un estudio en el que veían viable acometer esas medidas urgentes de seguridad. Para llevarla a cabo, el Pleno municipal dio luz verde a una modificación presupuestaria por un valor de 367.526,12 euros. La previsión el gobierno del popular José Luis Sanz es que la licitación se publique a mediados de agosto. Según los plazos habituales, tras la adjudicación, las obras de consolidación podrían dar comienzo en los meses de octubre o noviembre. En cualquier caso, antes de que termine este año los operarios deberían estar trabajando en el Mercado de la Puerta de la Carne. Mientras tanto, la Gerencia de Urbanismo trabajará en el proyecto global de rehabilitación que será complejo y costoso. Sobre este edificio, el Plan Director del Patrimonio Municipal, hoja de ruta aprobada por el pleno en octubre de 2022, señala que se debe garantizar el uso y la visita pública de las zonas más relevantes y proponían que su uso fuera hostelero.

La Diputación entra en escena

Recreación realizada por la Diputación de cómo quedaría el edificio tras su restauración. / M. G.

Mientras tanto, la Diputación Provincia ha aparecido como una actor inesperado en esta historia. El organismo provincial que preside el socialista Javier Fernández de los Ríos anunció el pasado mes de mayo que iba a pedir al Ayuntamiento de Sevilla la cesión del antiguo mercado de Puerta de la Carne para rehabilitar el edificio y construir allí un teatro y un centro integral de formación. La Diputación asumiría los costes de la inversión a cambio de una cesión gratuita que necesariamente tendría que ser de larga duración.

Así lo confirmó el propio Javier Fernández en una entrevista publicada por este periódico: “Le he pedido a Sanz este edificio, situado a unos 50 metros de nuestra sede y que lleva 30 años abandonado y para el que la Diputación tiene recursos para invertir en él y crear un centro cultural y de formación y que la provincia tuviera más espacio en la capital para poder desarrollar y proyectar su imagen. Hasta ahora no he tenido ninguna respuesta sobre ninguna de estas cosas como tampoco nos hemos sentado conjuntamente para hablar de Cortijo de Cuarto que es un suelo de 135 hectáreas donde la Diputación quiere construir el gran barrio joven de Sevilla. Tenemos posibilidad de mostrar que es posible construir urbanismo desde la calidad desde lo público . Entiendo que ahí no habrá ningún problema porque está incluido en el Plan General y espero que no exista ningún tipo de freno interesado de carácter político. No lo contemplo. En cualquier caso, aunque haya esos desencuentros creo que vamos a intentar recomponer algunas cosas donde la Diputación y el Ayuntamiento tienen que ir de manera de manera conjunta”. Fernández ha reiterado a Diario de Sevilla esta semana que sigue sin recibir respuesta por parte del alcalde hispalense.

El presidente de la Diputación advirtió en el Pleno en el que se aprobó la moción sobre el mercado con los votos en contra del Partido Popular, que el organismo provincial “se queda sin espacio y tenemos aquí al lado uno muy cercano, que es del Ayuntamiento, a quien pedimos una cesión”. La inversión estimada para su rehabilitación integral y puesta en uso se calcula entre diez y doce millones de euros y se haría mediante un plan plurianual público “cien por cien”. Uno de los eventos que podría celebrar la Diputación en el espacio escénico que se construiría bajo la cúpula sería la entrega de Medallas de la Provincia, que este año por falta de espacios se tuvo que realizar en el Cartuja Center.

Un exponente del Movimiento Moderno

Aspecto del antiguo Mercado de la Puerta de la Carne. / José Luis Montero

Funcional, más económica, de líneas puras, sin apenas decoración y valiéndose de las nuevas tecnologías y materiales. Así es la arquitectura del Movimiento Moderno (MoMo) que se desarrolló fundamentalmente desde la década de los años 20 del siglo pasado hasta mediados de los 60. Su máximo apogeo se puede situar en el período de entreguerras. En Andalucía y en Sevilla este movimiento no llegó a calar debido, entre otras cuestiones, a su contemporaneidad con el Regionalismo, la fuerte presencia de conjuntos históricos, o la ausencia de élites empresariales e intelectuales que lo apoyaran. A pesar de ello, Sevilla cuenta con importantes ejemplos de edificios del MoMo y de diversas tipologías.

El primer ejemplo del MoMo en Sevilla es el Mercado de la Puerta de la Carne. El proyecto lo realizó en 1927 de Gabriel Lupiáñez, un arquitecto que estaba todavía terminando la carrera en Madrid, por eso lo firma junto al arquitecto municipal Aurelio Gómez Millán. Se terminó de construir en 1929, por lo que está próximo a cumplir un siglo. Lupiáñez está impregnado por la modernidad. En 1935 publica un proyecto muy interesaste de ciudad funcional. Una nueva Sevilla que se extendía hasta Itálica.

Aspecto del antiguo Mercado de la Puerta de la Carne. / José Luis Montero

Como destaca el Registro Andaluz de Patrimonio Arquitectónico Siglo XX, en el centro del solar se levanta con toda su pureza geométrica la nave central del edificio, generando un gran espacio que acogía a los puestos del mercado propiamente dichos. “Es ésta sin duda la pieza magistral del edificio, definida interiormente tan sólo por su estructura descarnada, e iluminada cenitalmente, una pieza que define el espíritu higienista que los arquitectos querían trasladar a este mercado popular”. La imagen exterior se caracteriza por la doble escala del mismo: la de la construcción perimetral por un lado, y la de la nave con cubierta a dos aguas que asoma sobre ella, por otro. “Como resultado se genera una marcada volumetría, enriquecida además por una serie de juegos de retranqueo en la fachada, y matizada por líneas de cornisa que rematan los volúmenes. La potencia racionalista del mercado se subraya finalmente con paramentos lisos, ventanas horizontales, y grandes aperturas acristaladas especialmente abundantes en la nave central”.