Javier Fernández, presidente de la Diputación: "El gobierno andaluz no trata a Sevilla como se merece"

Hace un año que Javier Fernández de los Ríos dirige la Diputación Provincial de Sevilla. Un tiempo que ha vivido de forma "muy intensa" y en el que su agenda "se ha incrementado" pero del que hace "un balance muy positivo a nivel personal" porque ha conocido "a gente maravillosa haciendo cosas maravillosas en los lugares más recónditos de la provincia de Sevilla y he adquirido un gran conocimiento de la provincia de Sevilla".

Pregunta.-Ha sido la primera vez que el PSOE gestionaba la Diputación Provincial de Sevilla sin tener la mayoría absoluta y su primera experiencia en esta institución. ¿Cómo ha sido este primer año de mandato?

Respuesta.-Hemos tejido alianzas importantes con el grupo Con Andalucía fundamentalmente, sacamos adelante los presupuestos, hemos puesto en marcha el Plan Más Sevilla y cosas diferentes a las que se hacían hasta ahora, manteniendo las que llevaban una línea razonable pero dándole la imagen que quería para la Diputación, sobre todo con la idea de asistir a los municipios que es nuestra verdadera razón de ser. Es decir, hemos sentado las bases de lo que quiero que sea esta institución.

P.-La Diputación sigue siendo una institución desconocida para los que viven en la capital

R.-Si las diputaciones no existiesen, habría que inventarlas porque tienen un papel fundamental para el 80% de los pueblos de la provincia. Quienes niegan su utildad, tendrían que preguntar a los municipios pequeños. Además, es el instrumento institucional más importante que hay en la provincia de Sevilla para ser palanca y como motor del territorio, no sólo por lo que tiene por lo que tiene económicamente y por el nivel de conocimiento que tiene esta estructura de la realidad de cada uno de los pueblos y de las necesidades de cada uno de los territorios.

P.-Es alcalde de La Rinconada, secretario general del PSOE de Sevilla y presidente de la Diputación. ¿Cómo se compatibilizan todos estos cargos?

R.-Soy una persona de equipos y he procurado rodearme de gente inteligente. Tengo menos fuerza que cuando empecé siendo alcalde con 34 años, pero la suplanto con más experiencia. Siempre he considerado que la política es importante pero tiene que ser útil. Este es un oficio de los más nobles que hay sin duda por esa capacidad de resolución de los problemas reales de los ciudadanos.

P.-Pero esa resolución de problemas a los ciudadanos necesita el apoyo de todas las administraciones: autonómicas y estatales

R.- Hemos tenido desde el principio mucha receptividad ante los planteamientos realizados al Gobierno de España y eso se nota de manera tangible. Se ha desempolvado el proyecto de la SE 40 y hace una semana se licitó el tramo de Salteras Valencina con 130 millones de euros, se ha encargado a una empresa pública del propio Ministerio que redacte el proyecto del Puente de Dos hermanas con Coria del Río, se está arreglando el puente del Centenario, se han hecho los estudios para la ejecución de la conexión del aeropuerto con Santa Justa, el mismo aeropuerto se amplió con 80 millones de euros. Es más, si el Gobierno de España no hubiera puesto 650 millones de euros, hoy no habría metro en Sevilla y no se estría construyendo la línea 3. En Sevilla solo hay metro cuando gobierna el PSOE a nivel nacional. Con la Junta de Andalucía estoy encontrando menos receptividad. Hace dos meses fui a ver al presidente de la Junta en una actitud absolutamente constructiva y puse encima de la mesa un documento que se llamaba Sevilla de 10 con diferentes planes de mejora de la provincia para complementar nuestras políticas al que aún no he tenido respuesta.

P.-¿Qué solicitan concretamente al gobierno de Juanma Moreno?

R.-Le pedí una cosa tan sencilla como que si nosotros ponemos 20 millones para un plan de empleo, pues firmemos un convenio y si ellos ponen otros 20 y llegamos con 40. Si voy a gastar 18 millones de euros en carreteras de la Diputación porque tengo 1.500 kilómetros de vías y tú, Junta de Andalucía tienes 2.000, ¿por qué no nos sentamos y ponemos un plan de 40 millones para carreteras pero con una planificación comarcal?. A fecha de hoy no tengo respuesta desde San Telmo sobre estas propuestas. El Gobierno de la Junta de Andalucía no está tratando a Sevilla como merece, no solo por ser la provincia que contiene la capital de Andalucía sino porque es que somos dos millones de sevillanos y el 25% de la población andaluza. Veo lealtad insitucional y cortesía pero no planes conjuntos que permitan llegar a los territorios.

"Algo no fluye entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla"

P.Ha comentado en varias ocasiones que tampoco ve buena sintonia política entre José Luis Sanz y Moreno Bonilla.

R.No sé si el alcalde de la ciudad es capaz verdaderamente de poner a Sevilla en el sitio que le corresponde con respecto a la Junta. Hay dos factores en los que he detectado que hay algo que no fluye entre la Junta y el Ayuntamiento. Uno de ellos es el posible acuerdo con Vox, que todavía no nos hemos enterado quién se echó para atrás, si fueron los dos, si la culpa es de uno o de otro. Lo que está claro es que existía y ya veremos si se cierra en los próximos meses. Un acuerdo que, por cierto, es lógico, y se está haciendo en otros lugares. En el ámbito del turismo la desautorización que el presidente de la Junta le ha hecho al alcalde es grave. Aunque Sanz siempre ha sido ambiguo en el tema de la tasa turística, al final parecía que estaba convencido de los beneficios que podría tener esta implantación. Al final se ha creado un observatorio que frena esta opción y ya veremos cómo se retoma.

P.¿Cómo son las relaciones entre Diputación y Ayuntamiento de Sevilla?

R.- Tenemos una ventaja. José Luis Sanz y yo hemos sido alcaldes de municipios, el fue de Tomares y yo soy de La Rinconada. Con él tengo una relación cordial en el trato porque cada uno sabemos lo que defendemos y sabemos dónde estamos , pero evidentemente hasta ahora hemos colaborado mucho menos de lo que me hubiera gustado y pongo dos ejemplos muy sencillos. No entiendo cómo a la Feria Internacional de Turismo la provincia puede ir por una parte y la capital quiera ir por otra. Entiendo el turismo desde un punto de vista complementario en el que no hay fronteras y donde desde el respeto. Está claro que la capital es el motor, pero podemos ir de la mano perfectamente primero porque damos sensación de unidad, lo cual no es poco y en segundo lugar porque yo creo que los propios hoteleros y hosteleros están incómodos porque trabajamos en productos y en proyectos globales,. Espero que tanto él como Arturo Bernal, el consejero de Turismo entienda que Andalucía y las provincias no pueden ir como fueron el año pasado. Yo creo que fue lamentable la apuesta clara por un turismo de masificación un turismo de costa un turismo exclusivamente pensando en el euro y no pensando en otras probabilidades que hay en Andalucía de interior, por lo cual eso espero que se corrija.

P.Otro de los temas es la solicitud de cesión a la Diputación del Mercado de la Puerta de la Carne.

R.-Le he pedido a Sanz este edificio, situado a unos 50 metros de nuestra sede y que lleva 30 años abandonado y para el que la Diputación tiene recursos para invertir en él y crear un centro cultural y de formación y que la provincia tuviera más espacio en la capital para poder desarrollar y proyectar su imagen. Hasta ahora no he tenido ninguna respuesta sobre ninguna de estas cosas como tampoco nos hemos sentado conjuntamente para hablar de Cortijo de Cuarto que es un suelo de 135 hectáreas donde la Diputación quiere construir el gran barrio joven de Sevilla. Tenemos posibilidade de mostrar que es posible construir urbanismo desde desde la calidad desde lo público . Entiendo que ahí no habrá ningún problema porque está incluido en el Plan General y espero que no exista ningún tipo de freno interesado de carácter político.No lo contemplo. En cualquier caso, aunque haya esos desencuentros creo que vamos a intentar recomponer algunas cosas donde la Diputación y el Ayuntamiento tienen que ir de manera de manera conjunta

P.-Sevilla tiene dos millones de habitantes, casi 700.000 en la capital y el resto en la provincia. ¿Cuál es el trabajo para que todos se sientan sevillanos?

R. Sevilla tiene tres realidades. La capital que tiene su modus operandi y que es la capital de Andalucía, un Área Metropolitana que cuando se terminen de plantear esos 77 kilómetros de SE40 terminado y la Junta de desarrolle las áreas de oportunidad incluidas en el POTAU, con el reseteo que haya que hacerle como con Aerópolis, el Aljarafe o el Bajo Guadalquivir no sólo va como un tiro sino que además está captando población que le llega de la capital y de otras zonas de Sevilla y después están la segunda y tercera corona Metropolitana con la Sierra Morena, Sierra Sur, Corredor de la Plata y Campiña. Aquí no hay tanto problemas de despoblación como de baja natalidad. Por eso siempre estamos discriminando positivamente a esos pueblos y todos los programas que salen de la Diputación o van directamente dirigidos a municipios menores de 5.000 o de 20.000 o cuando están todos los municipios metidos dentro de un programa global siempre hay un factor que le llamamos de cohesión territorial para discriminar positivamente a los más pequeños, que son los que menos oportunidades tienen.

P.Es fundamental aquí conectar los territorios. Una de las líneas de su hoja de ruta es dar una vuelta al Consorcio de Transporte.

R.Funciona mal. Hay pocos vehículo y pocas ruta. La Junta Andalucía tiene que entender que el transporte público es fundamental para generar cohesión territorial porque es necesario tener un transporte público de calidad puesto que la mayoría de los empleos están concentrados en el Área Metropolitana.

P.¿Cómo afronta la idea de fijar población?

R.Estamos estudiando algunos planes para el reto demográfico como ayudas al alquiler de viviendas en zonas más alejadas de la capital, ayudas al comercio, etc.

P.Una parte muy importante es retener talento joven de la provincia.

R.Para nosotros el tema de las residencias universitarias es muy importante. Es necesario que los chavales de las zonas más alejadas de Sevilla puedan tener una residencia universitaria aquí para que su talento no se pierda. Mi preocupación es un chico de Pedrera o un niño de Alanís o una chica de Constantina, un chico de Lantejuela, que llega el momento de dar el salto universitario y que, si no tiene posibilidad de alojamiento no puede desarrollar su talento. Pero no sólo pierde él esta oportunidad, sino toda la sociedad. Ahora mismo tenemos 300 plazas entre Pino Montano y Blanco White que están funcionando razonablemente bien y estamos viendo cuáles van a ser las vías del futuro. Estamos estudiando si ampliamos Pino Montano o si nos decantamos por un sistema de beca de residencia bien en la capital o en municipios cercanos para que los estudiantes puedan llegar a la UPO o a la Universidad de Sevilla . Espero que a lo largo de este semestre estemos en condiciones de plantear el plan. Mi objetivo es llegar a tener en torno a 500 plazas de residencia.

P.-Otra de las patas es dar más autonomía a los municipios

R.-Ellos van a decidir en que se gastan.Tengo claro que nadie mejor que un alcalde una alcaldesa conoce las necesidades de su pueblo. De ete modo, reduciendo el tutelaje de Diputación, la institución puede ser más ágil. De este modo, el Plan Más Sevilla ya funciona así, cada municipio ha decido en qué gastar, dentro de unas líneas marcadas, y estamos trabajando en un nuevo plan para flexibilizar aún más cómo llega el dinero a los ayuntamientos. Se trata de que los consistorios no sólo decidan en qué gastan el dinero, sino que incluso puedan dedicar dinero a su gasto corriente. Mi modelo de Diputación es muy sencillo. Una parte de los recursos va al territorio desde la autonomía municipal y que ellos decidan en que se lo gastan, evidentemente con el control de sus interventores de su secretario o secretaria. Esto hará que desde esta institución podamos dedicarnos a las políticas provinciales agua, residuo bomberos o temas relacionados con proyectos que trascienden de lo local en el ámbito empresarial.

P.-En esos proyectos municipales, ¿sigue con la idea de crear una gran empresa de aguas provincial?

R.-Las últimas lluvias han venido muy bien y han puesto los pantanos por encima del 70% . Esto ha demostrado que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha hecho bien su trabajo. Salir de la emergencia por sequía nos ha permitido ver las cosas con otra perspectiva. El objetivo sigue siendo que los 24 municipios que están fuera de sistemas de agua y que son los que peor lo pasan cuando hay sequía, hay que inscribirlos a los distintos sistemas. A esto se suma que Sevilla, con todos los pasos intermedios necesarios, pueda tener una única empresa de agua. Emasesa necestia una reflexión más profunda y más pedagogía entre ellos mismos seguramente sí, pero estamos trabajando con el plan Écija, con el consorcio Sierra Sur y con Aguas del Huesna para ver las cuestiones tanto jurídicas como de política económica y a nivel de inversiones, para crear una gran empresa rural de agua donde la Diputación jugará un papel de equilibrio desde el punto de vista jurídico político y económico. Ya hemos dado algunos pasos. Hace unos días se ponía en marcha el túnel del Huesnar donde se han invertido 50 millones de euros en una obra hidráulica de las más importantes que se han hecho nunca en Sevilla y que va a posibilitar que podamos buscar esa fórmula de consorcio Sierra Sur, Plan Écija y Huesna. Esto supondrá que en torno a 70 municipios se puedan conectar en un único gran sistema.

La Diputación está dispuesta a poner un millón de euros para controlar esa plaga y lo único que necesito para poder dar ese dinero es que la Junta decrete que hay una emergencia

P.-Relacionado con el tema del agua está el de los mosquitos, que parece haber entrado en una guerra entre administraciones.

R.-Nosotros creemos que este es un tema de salud pública y que por lo tanto las competencias son de la Junta de Andalucía. Sin embargo, el TSJA señaló que era competencia de los ayuntamientos y algunos de los municipios han recurrido. Esto va por la vía jurídica. En esto no entro, pero ahora mismo creo que hay una emergencia en once municipios que hay que solucionar. La Diputación está dispuesta a poner un millón de euros, que es lo que nos dicen que vale controlar esa plaga de una manera de acción directa y lo único que necesito para poder dar ese dinero es que la Junta decrete que hay una emergencia. En cuanto lo haga, al día siguiente estará ese dinero. La Junta no quiere declarar la emergencia porque entiende que si lo hace, asume que la competencia es suya. Yo ceo que eso lo resolverá un tribunal. El Gobierno de Juanma Moreno le está dando la espalda a 11 municipios de la provincia de Sevilla. No hace falta que de la emergencia sanitaria, la puede dar por catástrofe, incluso sin apellidos, pero en el momento que la de, los ayuntamientos tendrán el dinero necesario para actuar. Hay que resolver los problemas de los vecinos y apartar el debate jurídico . Si no me dan la emergencia los servicios jurídicos de la Diputación me obligan a ir por el procedimiento tradicional y con los plazos, podemos llegar a Navidad.

P.Otro de los problemas es el de la gestión de residuos en la provincia

R.Mientras que en el caso del agua, toda la que hay en la provincia es pública, en el tema de los residuos hay una complicación añadida hay muchas casuísticas. Hay recogida de basuras a cargo de empresas privadas, como tambuén es privado el tratamiento en algunas de las plantas y la gestión de algunos vertederos. Hay un equilibrio económico que hay que buscar entre todas las partes para intentar encontrar un gran acuerdo donde no descarto la colaboración público privada. Hay muchas realidades. Por ejemplo, Sevilla, Dos hermanas y Alcalá de Guadaira que son los municipios más importantes de la provincia vierten sus residuos en un vertedero privado. Los pueblos de La Vega lo hacen en la Mancomunidad de la Vega en un vertedero público, en la Mancomunidad del Guadalquivir lo hacen para todos los pueblos del Aljarafe. Unos recogen la basura en sus pueblos con empleados públicos, otros con concesiones a empresas. Hay que buscar una fórmula adecuada normativa adecuada al cambio climático y adecuar a las condiciones y a las directivas medioambientales porque no podemos permanentemente enterrar los residuos va a haber un determinado momento en el que no hay agujero para enterrar. Hay que seguir trabajando en la concienciación del reciclaje con los nuevos contenedores

P.Ha solicitado a la Junta participar en el tema del destino del dinero del nuevo impuesto de residuos.

R.Pensamos que puede ayudar a los ayuntamientos devolviéndole estos recursos para que puedan invertir en puntos limpios, en depuradoras, etc.