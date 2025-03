Evacuadas 40 personas por la crecida del Guadiamar durante una grabación en un cortijo de Sanlúcar la Mayor

La Policía Local y Guardia Civil, junto con bomberos de la provincia de Sevilla y Protección Civil de Sanlúcar la Mayor, han evacuado con éxito a un grupo de 40 personas que se encontraban realizando una grabación en un cortijo situado en las inmediaciones del cauce del río Guadiamar.

Según ha informado el Ayuntamiento a través de Facebook, el grupo quedó atrapado tras la repentina crecida del agua, que ha sido rescatado sin que se hayan registrado daños personales. La evacuación se ha llevado a cabo a través del carretera A-472 en sentido Sanlúcar la Mayor. Actualmente, las personas afectadas se encuentran alojadas en un establecimiento de la localidad, a la espera de que la empresa responsable se haga cargo de su traslado a sus respectivos destinos.

Situación en los ranchos de Guadiamar

Por otro lado, la crecida del Guadiamar ha provocado el corte del primer acceso a la zona de Los Ranchos debido a la entrada de agua. Además, los merenderos y gran parte de la zona recreativa de Las Doblas están "totalmente inundados". En estos momentos, la Policía Local se ha desplazado nuevamente a la zona derecha del río, en el área más cercana a Los Ranchos del Guadiamar, que es la que presenta mayor riesgo de inundación en este momento, "aunque en principio no se ha evacuado a nadie". No obstante, la Policía Local ha localizado a los propietarios de varias parcelas "con más peligro de inundación y están en aviso por si hiciera falta su evacuación si el río aumentara aún más su caudal".

Así, el Ayuntamiento ha señalado que, aunque la carretera sigue siendo transitable, se recomienda a la población "evitar desplazamientos innecesarios, ya que el nivel del agua podría volver a aumentar en momentos puntuales y llegar a cubrir de nuevo la vía A-472, a la altura del Área Recreativa Las Doblas".