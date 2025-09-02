Feria de la cerveza este fin de semana en Sanlúcar la Mayor

Más de 50 metros lineales de barra abastecerán de cerveza este fin de semana a los miles de amantes de la cerveza que se esperan en el décimo aniversario de la Feria de la Cerveza Internacional, celebrada en Sanlúcar la Mayor durante los días 5, 6 y 7 de septiembre en el recinto ferial.

Inspirados por la conocida Oktoberfest alemana, más de 500 metros cuadrados darán cobijo a los cerveceros y cerveceras en el recinto ferial de Sanlúcar la Mayor. Se instalarán grandes mesas y bancos corridos al más puro estilo alemán, para que los visitantes compartan su afición por la cerveza, aúnen amistad y hagan nuevos amigos.

Con una infraestructura de 30 mostradores y 20 tiradores para distribuir alrededor de 10.000 litros de cerveza de diferentes los rincones del mundo. Los visitantes podrán degustar muchas variedades de cerveza de nueve países diferentes (Alemania, Bélgica, Irlanda, Inglaterra, Italia, Francia, Australia, México y España), sin moverse de Sanlúcar la Mayor, a un paso de la capital y en pleno corazón del Aljarafe.

Las cervezas se servirán en tres formatos: jarra de cristal de medio litro, vaso (nuevo formato) y botellas, que en este caso serán de tercio en su mayoría. Tendrán precios económicos, y para dar a conocer las características de cada cerveza, se dispondrán en las mesas de códigos QRs que dirigirán a los clientes a la carta digital. Para acompañar la bebida, la Feria contará también con platos típicos de este tipo de eventos como las famosas salchichas alemanas (diferentes variedades), hamburguesas o el montadito de lomo típico español. Cómo novedad, en este apartado los asistentes podrán disfrutar de salchipapa.

Entre las cervezas que se podrán degustar destacan Guinnes, una cerveza de tipo Ale, estilo stout, de espuma cremosa; Murphy’s Irish Red, de tipo lager, inspirada en las cervezas rojas irlandesas; Affligem, belga de alta fermentación; Paulaner Weissbier y la famosa Paulaner Oktoberfest, ambas originarias de Münich; Judas, rubia belga de fuerte color oro y sabor muy intenso; Maes, una de las pocas cervezas del mundo con denominación de origen Pils; Mort Subite, de fermentación espontánea cuya mezcla de cebada, lúpulos y frutas aporta sabores únicos e inigualables; Birra Moretti y muchas más, con algunas novedades también refrescantes para aquellos que no son amantes de la cerveza.

En todo momento se recordará que se recomienda un consumo responsable, sólo se servirán bebidas alcohólicas a mayores de 18 años. También habrá cervezas sin alcohol y refrescos para niños y jóvenes. Además, el viernes 5 actuará el grupo Impresentable (@bandaimpresentable en Instagram) para acompañar la velada con buena música y el mejor ambiente. El sábado 6, también habrá actuación, esta vez será a cargo del grupo Fraggle Pop (@fragglepopsevilla en Instagram).