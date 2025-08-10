La Guardia Civil auxilia a un joven de 28 años tras una brutal agresión en Cantillana

En la localidad sevillana de Cantillana, agentes de la Guardia Civil evitaron una tragedia al auxiliar a un joven de 28 años que estaba siendo agredido por un vecino. Gracias a la rápida intervención de los guardias civiles, se logró evitar que la víctima sufriera una parada cardiorrespiratoria.

Los hechos ocurrieron cuando los agentes, que se disponían a iniciar su servicio, escucharon gritos y voces procedentes del exterior del Acuartelamiento. Al percatarse de que se trataba de una pelea entre dos hombres en la vía pública, los guardias civiles actuaron de inmediato y lograron detener al presunto agresor, acusado de un delito de lesiones.

La víctima, un joven vecino de Cantillana, presentaba una herida abierta en la cabeza con abundante pérdida de sangre y se desvaneció en presencia de los agentes. Los guardias civiles realizaron maniobras de primeros auxilios, controlando la hemorragia y aplicando técnicas de reanimación RCP durante aproximadamente diez minutos, logrando así recuperar las constantes vitales del herido.

Posteriormente, el joven fue trasladado de urgencia al Centro de Salud de Cantillana, donde fue estabilizado por los servicios médicos. La rápida y eficaz actuación de los agentes del Puesto de Cantillana fue crucial para salvar la vida de la víctima.

La Guardia Civil continúa desarrollando cursos de Soporte Vital Básico, Control de Hemorragias y Desfibrilador en la Comandancia de Sevilla, en colaboración con el 061 y el Centro de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Andalucía. Estos cursos proporcionan al personal instrucción teórica y práctica para actuar con eficacia ante situaciones de emergencia, tanto en adultos como en niños y lactantes.

Gracias a esta preparación, se refuerza la capacidad de respuesta de los agentes ante incidentes críticos, garantizando una asistencia "eficaz y eficiente" para la ciudadanía. La instrucción y formación recibida permitió a los guardias civiles aplicar sus conocimientos con éxito, logrando la recuperación y el mantenimiento con vida de la víctima en este caso.