La Guardia Civil detiene a dos personas e incauta 636 plantas de marihuana en Lora del Río

La Guardia Civil ha detenido a dos varones en Lora del Río como presuntos autores de un delito contra la salud pública, tras desmantelar una plantación indoor de marihuana que contenía 636 plantas en estado de floración avanzada. La intervención, llevada a cabo por agentes de la Compañía de Cazalla de la Sierra, permitió incautar un total de 54 kilogramos de cannabis dispuestos para su inmediata recolección. Los detenidos han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente por cultivo y elaboración de sustancias ilícitas.

El origen de esta investigación resulta cuanto menos peculiar. Todo comenzó cuando la Guardia Civil fue requerida para investigar una presunta agresión de unos canes en el interior de una finca agrícola de la localidad sevillana. En ese incidente resultaron fallecidos un elevado número de ejemplares avícolas, lo que motivó la presencia de los agentes en la propiedad para realizar las pertinentes inspecciones y determinar tanto el estado como la procedencia de los daños causados.

Durante la inspección rutinaria de la finca, los investigadores observaron detalles que llamaron poderosamente su atención. Mientras verificaban los daños y la procedencia de los animales responsables del ataque a las aves, los guardias civiles detectaron la existencia de un almacén de considerable envergadura que presentaba características anómalas. El edificio contaba con un excesivo cableado eléctrico y diversos sistemas de aire acondicionado, elementos que no concordaban con el uso agrícola habitual de la zona.

El descubrimiento de la plantación de cannabis

Las sospechas de los agentes aumentaron al observar la incongruencia entre las dimensiones del almacén y los sistemas de climatización instalados. Cuando los propietarios de la finca, presentes en el momento de la inspección, fueron preguntados por los guardias civiles, manifestaron que se trataba de una antigua sala de ordeño sin uso en la actualidad. Sin embargo, la explicación no resultó coherente para los investigadores, especialmente considerando la elevada instalación eléctrica y los múltiples aparatos de aire acondicionado funcionando en una supuesta nave abandonada.

Ante la evidente incoherencia de las explicaciones proporcionadas, la Guardia Civil procedió a realizar la entrada y registro del almacén. Una vez en el interior, los agentes hallaron dos estancias completamente acondicionadas como centro de producción de cannabis. Las salas disponían de sistemas de iluminación, ventilación y secado de alto valor económico, específicamente diseñados para optimizar el cultivo de marihuana en interiores. Además, se descubrieron conexiones fraudulentas a la red eléctrica, ingeniosamente diseñadas para ocultar el consumo real a la compañía suministradora.

Características de la operación desmantelada

La plantación indoor desmantelada en Lora del Río presentaba todas las características de una operación profesional dedicada al cultivo ilícito de cannabis. Las 636 plantas incautadas se encontraban en un estado de floración avanzada, lo que indica que los responsables estaban a punto de proceder a su recolección. Este momento del ciclo de cultivo es crucial, ya que representa el punto de máxima concentración de principios activos en la planta.

El peso total de la materia vegetal incautada, 54 kilogramos de marihuana, supone una cantidad considerable que estaba destinada presumiblemente a su distribución en el mercado ilegal. Los sistemas instalados en las dos estancias permitían controlar exhaustivamente las condiciones ambientales necesarias para maximizar la producción: temperatura, humedad, iluminación y ventilación. Este tipo de instalaciones requiere una inversión económica significativa y conocimientos técnicos especializados.