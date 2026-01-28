La Guardia Civil rescata a un hombre arrastrado por la corriente en Aznalcázar por la borrasca Kristin

La Guardia Civil ha rescatado este miércoles a un hombre que estaba siendo arrastrado por la corriente a la altura del Vado del Quema en Aznalcázar (Sevilla) como consecuencia de la borrasca Kristin. La intervención se produjo en una jornada marcada por 425 incidencias gestionadas por el 112 en la provincia durante la mañana, según ha confirmado la Junta de Andalucía en un comunicado oficial.

Entre los sucesos más destacados figura el desprendimiento de parte del techado del pabellón deportivo de Plaza Artena en Alcalá del Río, así como la caída parcial del techo de un instituto en Lebrija. En Sevilla capital, la caída de un árbol en la zona del Centro de Diagnóstico y Tratamiento del Virgen del Rocío provocó una mujer herida leve. Afortunadamente, en ninguno de los desprendimientos en edificios públicos resultaron personas heridas.

La Junta de Andalucía ha subrayado afecciones en ambos sentidos de la A-361 en Morón de la Frontera y la SE-4104 en Alcolea del Río. Además, se han registrado problemas en el suministro eléctrico en varios municipios, entre ellos El Palmar de Troya y Estepa. El Ayuntamiento de esta última localidad ha señalado que se ha recuperado la electricidad en gran parte del municipio, "aunque aún persisten zonas sin luz, probablemente debido a la rotura de cables ocasionada por la caída de árboles".

Nivel rojo en tres ríos de la provincia

Según la página web de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), actualmente hay tres municipios en nivel rojo: el paso del río Guadaíra por Arahal, el río Guadiamar por El Guijo y el río Corbones por Lora del Río. En este último municipio también preocupa la situación del río Guadalquivir, cuyo caudal sobrepasó los mil metros cúbicos por segundo sobre las 16:00 horas de este miércoles.

Preocupación por posibles inundaciones ante desembalses

El alcalde de Lora del Río, Antonio Enamorado, ha señalado que esperan que el nivel del río vaya descendiendo "en las próximas horas", aunque ha mostrado su preocupación ante posibles inundaciones por los desembalses. El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha confirmado que todos los pantanos de la provincia están desembalsando como medida preventiva ante la previsión de nuevas lluvias en los próximos días y, especialmente, durante la próxima semana.

Asimismo, ha pedido especial atención a la situación de la Torre del Águila, cuyo desembalse puede afectar a zonas como El Palmar de Troya, El Cuervo, Las Cabezas de San Juan y Los Molares, así como a los entornos de Gergal.