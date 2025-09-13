Hellman's se ofrece a reparar la cafetería de Los Palacios quemada por no tener mayonesa: "Contad con nosotros"

El muncipio sevillano de Los Palacios y Villafranca ha sido noticia este verano y no por sus tomates, el manjar más preciado de su campo. El pasado 20 de agosto un hombre de 50 años prendió fuego a la cafetería Las Postas tras la negativa del bar a su petición de un par de sobres de mayonesa, simplemente, porque no tenían.

La noticia sorprendió a vecinos y veraneantes en sus playas, y afortunadamente, no hubo que lamentar daños personales. La cafetería, de hecho, reabrió al día siguiente con total normalidad. No osbtante, esta semana el bar vuelve a estar de actualidad dado que este viernes la reconocida marca de mayonesa Hellman's ha anunciado a través de sus redes sociales que se ofrece a reparar los daños generados en el local, con un contundente mensaje que ha sido más que aplaudido por los amantes de una salsa indispensable en la gastronomía española.

"Contad con nosotros"

“Sentimos no haber estado ahí. A partir de ahora contad con nosotros. Dejad que nos encarguemos de la reparación del local, y de que nunca más falte mayonesa para vuestros montaditos”.

La publicación de Hellmann’s no ha pasado desapercibida: en pocas horas ha superado las 600 reacciones y decenas de comentarios, muchos de ellos entre la sorpresa y el humor, convirtiéndose en uno de los temas más comentados tanto en redes sociales como en la localidad sevillana.

El insólito suceso que parecía sacado de un broma ocurrió el miércoles 20 de agosto. Un hombre prendió fuego a la cafetería Las Postas tras recibir, en varias ocasiones, la misma respuesta a su petición de mayonesa: “No tenemos”. El ataque, ocurrido hacia las 19:15 horas y registrado por las cámaras de seguridad, generó momentos de pánico entre los clientes, entre ellos niños y personas mayores.

El individuo, natural de Priego de Córdoba, salió del local para adquirir gasolina en una estación de servicio cercana y regresó minutos después. Tras escuchar por tercera vez la negativa de los camareros, roció la barra con el combustible y prendió fuego, provocando un incendio de gran intensidad. Fue detenido poco después por la Guardia Civil a escasos metros del establecimiento, tras ser atendido de quemaduras en las manos.

El negocio, que ha cuantificado las pérdidas entre 7.000 y 8.000 euros, destacó que “por suerte, nadie ha resultado herido de gravedad”.