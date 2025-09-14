El herido grave por material pirotécnico en la procesión de Almadén evoluciona favorablemente

El hombre herido de gravedad por explosión de material pirotécnico durante la procesión del Santísimo Cristo del Crucero en Almadén de la Plata evoluciona favorablemente después de haber sido sometido a varias intervenciones quirúrgicas en el hospital Virgen Macarena, donde fue trasladado tras el incidente. El cohetero, de unos 60 años de edad, J. L. L., estaba a unos 20 metros alejado de la procesión, en la calle Iglesia, cuando o causas que se desconocen explotó parte del material pirotécnico en el carro que llevaba, Según el alcalde de la localidad, Carlos Raigada, que se encontraba en la procesión representando al consistorio, "hubo un gran estruendo y nos dimos cuenta de que algo no era normal".

Al parecer, la mayoría de los heridos fueron por la onda expansiva de la explosión, "muchos fueron por su propio pie al centro de salud aunque a varios hubo que trasladarlos en ambulancia". Carlos Raigada ha deseado a todos una "pronta y rápida recuperación" y ha mostrado todo su apoyo a la hermandad del Santísimo Cristo del Crucero, "que está pasándolo muy mal con este desgraciado accidente".

Precisamente la hermandad, lanzó inmediatamente después un comunicado donde agradecía el trabajo de los servicios de emergencia la hermandad y mostraba su "apoyo y solidaridad" a los afectados, afirmando además que, dentro de lo sucedido, "no haya que lamentar males mayores".