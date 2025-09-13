Un hospitalizado y varios heridos tras la explosión de material pirotécnico en una procesión en Almadén de la Plata

El paso del Santísimo Cristo del Crucero se detuvo durante más de una hora

La salida procesional del Santísimo Cristo del Crucero, que tenía lugar este sábado por la noche en la localidad sevillana de Almadén de la Plata, se ha visto truncada tras la explosión descontrolada del material pirotécnico que era transportado por el cortejo. El incidente ha dejado un herido de gravedad, ya hospitalizado, y varios afectados más, aunque se desconoce todavía la cifra exacta.

Los hechos han ocurrido pasadas las 22:00 horas, poco después de que la imagen saliera de su sede canónica, la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de Gracia, y se encontrara en la Plaza de la Constitución. Según las primeras informaciones y testigos presenciales, el cohetero encargado del dispositivo pirotécnico resultó herido grave al estallarle de forma repentina e incontrolada los artículos que transportaba en un carro.

La plaza, que se encontraba llena de público, vivió momentos de susto y desconcierto, tal y como se puede apreciar en las imágenes y vídeos difundidos en redes sociales.

Como consecuencia del suceso, el paso del Santísimo Cristo del Crucero se detuvo durante más de una hora en el mismo lugar del incidente. Finalmente, la salida procesional, que iba a alargarse hasta las dos de la madrugada por las calles de la localidad, ha sido suspendida.