La hoja de ruta para mejorar el servicio de bomberos provincial

El Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios de Salvamento de la Provincia de Sevilla ha puesto en marcha un Plan Director, que a priori supondrá una inversión de 99,6 millones de euros. Aquí la Diputación aportará 56,2 millones y, el resto, el propio Consorcio. Este organismo es una entidad local de cooperación formada, hasta el momento, por 54 municipios más la Diputación, que tiene el 50% de la participación. “Es un puente de cooperación entre administraciones”, como lo definió el gerente, Armando Gutiérrez.

Gonzalo Domínguez, diputado de Servicios Públicos Supramunicipales y vicepresidente del Consorcio, destacó que este Plan Director, que tiene una vigencia de ocho años, “nace del consenso y el diálogo de todas las partes implicadas: operativa, técnica y social.

“Aunque se plantea en un horizonte de 8 años, la Diputación quiere adelantar la consecución de los diferentes hitos lo máximo posible. De ahí, que va a aumentar su aportación al Consorcio en 8,19 millones más en 2026 y en el presupuesto propio de la Diputación se han incluido 4,5 millones de euros más para la construcción de parques y adquisición de equipos y vehículos el año que viene. El impulso al Consorcio es una prioridad”, aseguró el diputado.

Hasta ahora el trabajo realizado se ha centrado en poner de acuerdo a distintas administraciones municipales con competencias en materia de emergencias y afrontar los complejos procesos de integración.

“En este punto, las prioridades con el Plan Director son completar esta integración de municipios, con la plena unión de las plantillas y de los parques de titularidad municipal, la creación de nuevas plazas de bomberos y el aumento del número de efectivo, y dar forma a un equipo técnico-administrativo para mejorar y agilizar los procesos y el funcionamiento del Consorcio”, aseguró Gonzalo Domínguez.

A esto se une la intención de la Diputación de continuar con la compra de todo tipo de materiales y equipos y ampliar, mejorar y articular la formación para los profesionales. De este modo, la Diputación va a invertir 1,8 millones de euros para la remodelación total del parque central de Sanlúcar la Mayor, unas obras que tienen un año de plazo de ejecución y que comenzarán antes del verano. Se trata de una renovación integral del edificio y de sus instalaciones básicas como las redes eléctricas, climatización, ventilación, fontanería y saneamiento, pavimento, etc. En el exterior habrá una nueva piscina y un pozo de rescate e infraestructuras especialmente diseñadas para reforzar la preparación de personal en situaciones de emergencia.

Por otro lado, el sindicato CSIF denunció recientemente que los bomberos “reclaman con urgencia más personal, medios adecuados, inversiones en los parques y el cumplimiento del Acuerdo de Transferencia”. También reclamaban la reposición de los equipos de protección individual.

Casi 500 plazas

Precisamente el Plan Director tiene prevista la creación de 498 plazas y una propuesta sobre la dotación operativa de los parques de bomberos que sea cuatro bomberos por turno para parques de menor actividad, cinco para los que tengan actividad media y seis para los que tienen una actividad elevada o vehículos de altura. Una dotación que sumada a la profesionalización de los siete parques actuales de personal voluntario y la necesidad de plantilla con nueva tipología profesional para las nuevas áreas, supondría este número.

En cuanto a las infraestructuras, además de la renovación del Parque Central de Sanlúcar la Mayor, el Plan Director vincula a la Diputación de Sevilla una inversión total de 20,6 millones de euros destinados a la mejora y equipamiento de parques de bomberos municipales y la construcción de los nuevos parques de Estepa, Utrera, Sierra Norte Oriental, A-92 Centro, Aljarafe Sur, Zona A-66, Mairena del Aljarafe y Fuentes de Andalucía.

Por parte del Consorcio, está prevista una inversión de 2,4 millones de euros que irán a las obras de mejora en los parques de Sanlúcar la Mayor y Santiponce; la puesta en marcha del parque de Aznalcóllar; obras de mejora y adecuación de mobiliario y equipamientos varios en el COEPS (Centro Operativo de Emergencias de la Provincia de Sevilla); renovación del mobiliario de parques de bomberos; adecuación sala CECOP y suministros de utillaje y equipos informáticos, entre otras acciones.

Respecto a los vehículos, la Diputación cede al Consorcio 20 vehículos de distintas tipologías adquiridos por la institución provincial, a la que asigna una inversión de 35,6 millones de euros para la adquisición de 111 nuevos vehículos contraincendios para su cesión en uso al Consorcio, que será el encargado del mantenimiento y reparaciones, así como del suministro y montaje de neumáticos y suministro de combustible de esta flota, con una inversión de 4,7 millones de euros.

La prevención y extinción de incendios es una competencia municipal que está obligada a ser prestada directamente o a través de organismos supramunicipales para los municipios de más de 20.000 habitantes, los pueblos con menos habitantes pueden ejercerla si es sostenible para sus arcas, como ocurre en Marchena, pero si no es así, la Diputación garantiza la cobertura del servicio.

Este es el ámbito de actuación del Consorcio de Bomberos, que además puede suscribir convenios y, por supuesto, actuar en casos de extrema urgencia y grave peligro.

Desde 2022 el Consorcio coordina el Sistema de Bomberos de la Provincia de Sevilla, es decir todos los municipios menos Sevilla y Dos Hermanas. En este sentido, el territorio está dividida en cinco áreas de intervención con 27 parques de bomberos territoriales. Lógicamente, en siniestros que lo requieren, las áreas comparten recursos y se despliegan de manera coordinada.

El Sistema de Bomberos de la Provincia de Sevilla tiene en la actualidad 440 bomberos de los que 210 son personal del Consorcio, 143 son empleados por los diferentes ayuntamientos y, en los términos previstos por la Ley de Emergencias de Andalucía, hay 87 bomberos voluntarios. A estos se suman los 16 operadores de emergencia del Centro de Coordinación Operativa y otros tres en el parque de Mairena del Aljarafe.

En cuanto a las salidas, la mayoría de las intervenciones se producen entre los meses de junio y septiembre, con un 44% de actuaciones en 2024. La mayoría de las salidas son por incendios (8.287), casi todos de vegetación (54%). Las inundaciones fueron la causa de 363 salidas, y 556 avisos fueron por rescates.