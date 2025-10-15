Indignación en Santiponce por la parálisis durante casi un año del nuevo centro de salud

El estado del terreno donde se iniciaron las obras del nuevo centro de salud en 2023.

El alcalde de Santiponce, Juan José Ortega, ha expresado su "profunda frustración" y la del conjunto de vecinos del municipio ante la falta de avances y de comunicación clara por parte de la Junta de Andalucía respecto al nuevo centro de salud, cuyas obras llevan paralizadas desde hace casi un año.

Según ha denunciado Ortega, la situación sanitaria en Santiponce es “inadmisible”, ya que desde hace más de 15 años los servicios médicos se prestan en módulos prefabricados, una solución provisional que se ha alargado demasiado. “Es algo que no se ve ni en el tercer mundo”, ha afirmado.

El proyecto del nuevo ambulatorio, una reivindicación histórica de la localidad, comenzó en junio de 2023 con un presupuesto cercano a los 3,3 millones de euros, pero las obras se paralizaron a los pocos meses tras detectarse una línea de media tensión no recogida en los planos técnicos. Esta incidencia llevó a la empresa adjudicataria a solicitar la rescisión del contrato, lo que obligó a iniciar un nuevo proceso de licitación.

Desde entonces, la Junta ha prometido una nueva licitación “en las próximas semanas”, pero Ortega asegura que no se ha producido ningún avance tangible. “He mantenido contacto constante con la Junta, pero no dan respuestas claras ni plazos concretos. Es indignante”, ha declarado el regidor.

Silencio institucional y deterioro del solar

La situación se ha visto agravada por el estado del propio solar donde deberían haberse desarrollado las obras. “Las vallas rotas y hierros al descubierto representaban un peligro para los niños”, denuncia Ortega, quien tuvo que insistir repetidamente para que la Junta actuase y garantizara la seguridad del espacio, lo que finalmente hizo tras varias quejas formales.

Además, el alcalde relata episodios que considera reveladores de la desidia institucional, como una reciente llamada con un representante autonómico que lo confundió con otra persona, alegando que estaban "fuera de España o en reuniones", mientras el problema seguía sin resolverse.

Ortega asegura que el Ayuntamiento ha estado “luchando por todos los lados” para desbloquear el proyecto. “No nos hemos quedado parados en ningún momento. Pero da la impresión de que la Junta no tiene intención de ejecutar esta obra”, ha criticado, recordando también los recientes fallos en los cribados de cáncer de mama, como ejemplo de que “la salud no parece ser una prioridad para el gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla”.

“No puede ser que una obra tan importante para nuestro municipio se gestione con tal lentitud y con esta falta de respeto hacia nuestros ciudadanos”, ha afirmado. “Nos sentimos perjudicados y vejados por la Junta de Andalucía. ¿Qué más tenemos que hacer para que nos tomen en serio?”.

El alcalde ha advertido que, si no se obtiene una respuesta definitiva y una fecha concreta para la nueva licitación, está dispuesto a llevar el asunto a los tribunales. “He tenido más reuniones por este proyecto que por cualquier otro en mi vida. Sólo pedimos lo que es justo. Un centro de salud digno para Santiponce y un compromiso real por parte de la administración autonómica”.