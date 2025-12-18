Dos investigados por el robo de motocicletas y ciclomotores en varios municipios de Sevilla

La Guardia Civil investiga a dos hombres como presuntos autores de delitos de hurto y uso ilícito de vehículos a motor, relacionados con la sustracción de ciclomotores y motocicletas en diferentes municipios de las provincias de Sevilla y Cádiz.

La actuación tuvo su origen tras detectar la Guardia Civil indicios de una posible actividad delictiva vinculada al robo de este tipo de vehículos. Las investigaciones llevadas a cabo por agentes del Puesto Principal de Los Palacios y Villafranca permitieron identificar a los supuestos implicados, así como localizar un inmueble situado en el término municipal de Utrera que presuntamente era utilizado para ocultar y manipular los vehículos sustraídos.

Como resultado del operativo, se logró recuperar cuatro vehículos -una motocicleta y tres ciclomotores- denunciados como sustraídos en las localidades de Valencina de la Concepción, Utrera y Sanlúcar de Barrameda. Asimismo, fueron intervenidos un chasis y varias placas de matrícula, existiendo indicios de que en dicho inmueble se habrían manipulado más de una decena de vehículos de esta categoría.

Según las investigaciones, los presuntos autores empleaban una furgoneta para desplazarse por distintas localidades, donde realizaban labores de vigilancia y selección de los vehículos. Una vez elegido el objetivo, lo cargaban manualmente en el vehículo de transporte para trasladarlo a un lugar seguro, donde posteriormente procedían a su despiece, destinando motores y piezas de mayor valor a su comercialización en el mercado ilícito y destruyendo o alterando el resto de elementos para dificultar su identificación.

Parte del material intervenido corresponde a robos cometidos en el término municipal de Sanlúcar de Barrameda, lo que ha motivado una estrecha colaboración con la Policía Nacional de dicha localidad.

La operación culminó con el esclarecimiento de los hechos y la puesta a disposición judicial de los dos investigados, permitiendo desmantelar un punto activo de recepción y desguace de vehículos sustraídos.