Julia Praena, especialista en Enfermedades Infecciosas del Virgen del Rocío: "Sólo el 1% de los afectados por el Virus del Nilo desarrolla síntomas graves"

El temor por la picadura del mosquito trasmisor del Virus del Nilo Occidental (Culex perexiguus, Culex pipiens, Culex modestus y Culex laticinctus), se ha extendido por todo el Bajo Guadalquivir y los municipios ribereños (Coria y La Puebla del Río, sobre todo). Hasta ahora han fallecido tres personas y en la última actualización de datos se han contabilizado nueve personas más infectadas.

La especialista en enfermedades infecciosas del Hospital Universitario Virgen del Rocío, Julia Praena, ha explicado que la mayoría de los casos "las personas afectadas van a ser asintomáticas, es decir, el paciente no va a saber que ha cursado con la infección". Según Praena, los síntomas leves aparecen en un 20% de los infectados por el Virus del Nilo Occidental. "Normalmente, como en toda infección, aparece la fiebre con dolores articulares y dolor de cabeza". La especialista en Enfermedades Infecciosas afirma que solo en el 1% de los casos de las personas que adquieren la infección va a desarrollar síntomas graves. Sobre todo, son "afectaciones neuroinvasivas como los cuadros de encefalitis, entre otros".

¿Quiénes tienen más riesgos de sufrir el Virus del Nilo con síntomas graves?

Julia Praena recueda que los más vulnerables para desarrollar esta enfermedad en su variante más grave son aquellos que pueden tener su sistema inmune alterado. "Son personas con tratamientos inmunosupresores. De ellos, el grupo de mayor riesgo son los pacientes trasplantados y quienes tienen enfermedades crónicas o personas mayores que tenían el sistema inmune envejecido". Eso no quiere decir que tener una edad avanzada sea un factor de riesgo por sí mismo.

Qué hacer ante la sospecha de haber contraído el virus

La especialista recuerda que el Virus del Nilo Occidental está "en un área muy concreta". Como en la mayoría de los casos "no va a tener síntomas o son casos leves, seguramente no tengan ni siquiera que acudir al Servicio de Atención Primaria o de Urgencia". Son cuadros leves que se resolverán como cualquier otro malestar general.

Otro asunto es cuando hay aumento de fiebre, que además es persistente y no remite. "Puede ser Virus del Nilo Occidental o cualquier otra cosa. El paciente tiene que actuar como lo haría en cualquier momento del año. Si el dolor de cabeza no cede o es refractario y no cede con tratamiento analgésico, se despierta por la noche asociado a vómitos, o si hay un deterioro del nivel de conciencia, entonces debe acudir urgentemente al Servicio de Urgencias. Es decir, si hay lo que llamamos focalidad neurológica. Pero no por una posible infección del Virus del Nilo, sino porque es lo que hay que hacer cuando hay una sintomatología neurológica que indica que puede haber una situación de gravedad", explica Praena.

Cómo evitar las picaduras

"Lo más importante es que sabemos que la infección es transmitida por mosquitos que está en un área concreta", explica la especialista. Entre los consejos para evitar las picaduras: una buena mosquitera en los domicilios de los pacientes de mayor riesgo y evitar salir a la calle en las horas cuando el mosquito es más activo, normalmente al amanecer y al atardecer. Además, se recomienda utilizar ropa de manga larga y, por supuesto, repelente de mosquitos.

Lejos de crear alarma, Julia Praena explica que es fundamental saber reconocer los síntomas más graves y acudir rápidamente a urgencias. "Eso es válido para esta infección o para cualquier otra". Sobre todo, y para tranquilizar a la población, señala que en la mayoría de los casos "o no nos vamos a enterar que hemos pasado la infección o vamos a pasarla de manera leve".