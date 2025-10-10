El maestro investigado por abusos sexuales en Casariche defiende su inocencia y denuncia "intimidaciones" contra él y los testigos

El profesor del Colegio Lope de Vega de Casariche que ha sido denunciado por 26 familias por presuntos abusos sexuales a los niños ha defendido su inocencia y ha denunciado las "intimidaciones" que se están produciendo contra él y contra varios testigos que, según sostienen, suponen una obstrucción a la Justicia, según ha informado su abogado defensor, Luis Romero.

El letrado ha enviado un comunicado en el que recuerda que en abril de 2025 varias madres de niños de entre tres y cuatro añosdel Colegio Lope de Vega de Casariche presentaron varias denuncias ante la Guardia Civil contra este profesor de apoyo de infantil porque, según ellas, algunos niños les habían descrito conductas presuntamente ocurridas en los baños del colegio que podrían constituir abusos sexuales.

"A mi defendido se le dio traslado de dichas denuncias y su contenido, así como de algunas otras presentadas posteriormente, negando en todo momento que él tuviese algo que ver con esos hechos. Y así lo ratificó ante la juez de Instrucción que le tomó declaración respondiendo a las preguntas que se le formularon", ha explicado Luis Romero, que ha señalado cómo el director del colegio Lope de Vega afirmó en su declaración judicial que a su entender "es imposible que los hechos denunciados hayan podido ocurrir en su colegio debido a cómo son las instalaciones del edificio, dónde están ubicados los baños, y porque los niños están siempre vigilados y cuidados, los profesores no cambian a los menores ni los acompañan al baño, y lo principal: el profesor denunciado no está nunca solo con los niños pues como profesor de apoyo de tres clases de infantil, siempre están presentes las tres profesoras tutoras de esos grupos".

El defensor relata asimismo que ninguna de esas profesoras han faltado a sus clases ningún día del curso pasado, con lo cual "nunca se ha quedado solo con los niños ese profesor".

"El profesor es muy querido por los niños"

Igualmente, afirmó el director del colegio que si algo fuera de lo normal le hubiese ocurrido a algún niño se hubiera enterado todo el colegio y todo el pueblo de inmediato, al tiempo que destacó que el profesor denunciado "es muy querido por los niños y nunca ha tenido ningún problema en el colegio".

El pasado jueves, 2 de octubre, prestaron declaración las tres profesoras tutoras que imparten clases en los grupos de los niños donde realiza su trabajo el profesor de apoyo y cuyas madres presentaron las denuncias referidas, y respondiendo a las preguntas de la juez, al abogado de las madres y al letrado de la defensa, vinieron a decir, según la defensa, lo siguiente:

Que esos hechos que se han denunciado no han podido ocurrir en su colegio ni ellas han visto ni oído nunca nada que les hiciese sospechar. Que mi defendido nunca se ha quedado a solas con los niños ni en las clases, ni en los baños, ni en los pasillos ni en los patios. Que los profesores no van con los niños al baño y cuando tienen necesidades, llaman a los padres. Los niños con necesidades especiales son atendidos por los “Petís”, trabajadores del colegio que se encargan de cambiarles y asearles. Siempre han observado una conducta correcta del profesor denunciado con los niños y era muy querido por los menores. Los niños han seguido asistiendo a las clases y muchos de ellos han preguntado por el profesor de apoyo echándolo en falta. Han descrito las dimensiones de los baños, cómo van los niños a los baños (entran los niños solos de uno en uno), que en los patios y el “arenero” no hay zonas ocultas y se ven dichos lugares desde las ventanas de los edificios además de haber siempre varios profesores vigilando. Les extraña mucho que se hayan presentado esas denuncias por todo lo anteriormente dicho.

Luis Romero ha añadido que el maestro investigado lleva más de veinte años de profesor y más de nueve en este colegio y nunca ha tenido ningún problema ni con la dirección de los colegios, ni con sus compañeros ni con los alumnos. Al contrario, "es un profesor con mucha vocación y una excelente persona muy querido por todos".

De baja médica por "ansiedad"

Desde que el profesor tuvo conocimiento de la denuncia, su médico le extendió la baja médica por la ansiedad que ha sufrido y sufre debido a la "falsedad de las denuncias". Las exploraciones a los menores tampoco han podido confirmar los hechos denunciados, asegura Luis Romero, que añade que las acusaciones han sido expuestass por "testigos de referencia y no presenciales, es decir, las primeras madres denunciantes".

Por último, dice el abogado que desde que las tres profesoras tutoras prestaron declaración han tenido lugar una serie de hechos que a su entender estaban "perfectamente planificados por algunas de las primeras madres denunciantes y que constituyen varios delitos que vamos a denunciar en los próximos días:

"El mismo jueves apareció una pancarta con la mención: “Los niños no mienten. Justicia”; y en el estado de whatsapp de muchos vecinos de Casariche y en redes sociales apareció: “Los niños no mienten sobre el abuso sexual”. También por la noche o la mañana de ese viernes 3 de octubre se arrojaron numerosas octavillas con esa mención antedicha en la puerta de los domicilios particulares de las tres profesoras tutoras que habían declarado en la mañana del jueves 2 de octubre, lo cual constituye a su juicio "un delito contra la administración de justicia, en forma de obstrucción e intimidación a las referidas testigos".

El letrado considera que se trata de una "represalia por haber tenido conocimiento las denunciantes “cabecillas” de lo que las testigos declararon esa mañana en la sala de vistas del juzgado de instrucción ante la juez que investiga los hechos. Dichas profesoras viven en Casariche y están siendo acompañadas en todo momento por terceras personas en sus desplazamientos ya que tienen temor por su integridad física desde que la semana pasada se iniciaron las acciones intimidatorias".

Las mismas octavillas fueron arrojadas delante de la fachada del domicilio del profesor denunciado, que vive en otra localidad, también el viernes 3 de octubre. Ese mismo día se llevó a cabo una manifestación desde el Ayuntamiento de Casariche con los mismos lemas mencionados, que debería haber autorizado por el Consistorio, que también ha emitido un comunicado oficial de apoyo a las madres y los menores.

Posteriormente, se anunció públicamente otra manifestación el miércoles 8 de octubre con el mismo lema antedicho en la plaza del Ayuntamiento de Casariche. Igualmente, en las redes sociales se han efectuados publicaciones y se vierten "injurias y calumnias contra nuestro defendido vulnerando su derecho a la presunción de inocencia", por lo que el letrado considera que se están vulnerando derechos fundamentales y cometiendo "delitos contra la administración de justicia, hostigamiento, coacciones, injurias y calumnias, entre otros, por los que este bufete va a interponer las acciones penales que nos corresponden en derecho, solicitando además las medidas cautelares pertinentes para que no se obstruya la investigación judicial ni se vulneren los derechos constitucionales de todas las partes".

"Entendemos que con la propaganda y las intimidaciones referidas, se está vulnerando también la intimidad y los derechos de los menores con unas actuaciones irresponsables que están creando una alarma social en Casariche y en toda España cuando precisamente todas las diligencias de prueba practicadas hasta hoy en sede judicial refuerzan la inocencia de nuestro patrocinado", concluye la nota remitida a este periódico.