Mercadona refuerza su presencia en el Sevilla con una nueva tienda en Bollullos de la Mitación

El interior de la nueva tienda en Bollullos de la Mitación.

Mercadona ha inaugurado un nuevo supermercado en Bollullos de la Mitación, una apertura que refuerza su implantación en el Aljarafe y eleva a 71 el número de tiendas que la cadena posee en la provincia de Sevilla, de las cuales el 90% ya opera bajo el modelo de Tienda Eficiente.

El establecimiento, ubicado en la confluencia de la calle Alcalde Cecilio Gutiérrez con la carretera Prado de la Torre, ha requerido una inversión de 6,7 millones de euros. En su construcción han intervenido 41 proveedores, que han generado 250 empleos durante la fase de obra.

La nueva tienda dispone de 1.831 metros cuadrados de sala de ventas y estrena la sección ‘Listo para Comer’, un espacio que ofrece una amplia gama de platos preparados, bebidas frías y zona habilitada para consumo en el propio establecimiento. Gran parte de los envases utilizados en este servicio están fabricados con materiales sostenibles como caña de azúcar, cartón o papel.

Con una plantilla de 40 trabajadores, el supermercado incorpora mejoras en ergonomía y eficiencia orientadas al bienestar laboral, como muebles de caja diseñados junto al Instituto de Biomecánica de Valencia y zonas comunes más amplias. Además, la tienda está equipada con herramientas digitales que permiten gestionar información en tiempo real y optimizar procesos, especialmente en productos frescos.

En el ámbito energético, el centro cuenta con nuevos sistemas de aislamiento, iluminación LED automatizada, arcones de congelado de bajo consumo y una instalación solar de 200 kW. Dispone también de un aparcamiento con 158 plazas, cuatro de ellas para vehículos eléctricos. Su horario de apertura es de lunes a sábado, de 09:00 a 21:30 horas.

La compañía subraya que los clientes del Aljarafe podrán beneficiarse de su política comercial SPB (Siempre Precios Bajos), orientada a ofrecer productos de calidad al mejor precio sin depender de promociones.

En la provincia de Sevilla, Mercadona supera los 4.930 empleados con contrato estable y cuenta con 62 supermercados que ya incorporan la sección Listo para Comer.