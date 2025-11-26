Dos Hermanas pide que el Metro llegue a la futura estación de Cercanías Casilla de los Pinos

El Ayuntamiento de Dos Hermanas va a presentar este próximo viernes, para su aprobación en el Pleno ordinario, las alegaciones correspondientes al estudio informativo del tramo sur de la línea 3 del Metro de Sevilla, de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, por considerar que el trazado propuesto es "manifiestamente insuficiente para dar respuesta a las necesidades de transporte de la provincia".

El Ayuntamiento de Dos Hermanas propone que el trazado del tramo sur de línea 3 se prolongue dentro del término municipal de Dos Hermanas, siguiendo el trazado de la carretera Nacional IV, hasta la futura estación de trenes de Casilla de los Pinos.

El argumento de la propuesta es que esta "prolongación daría servicio a la ciudadanía de Dos Hermanas en sus desplazamientos a Sevilla y en particular al Hospital de Valme, con el apoyo del transporte urbanos de autobuses. Además a través de la línea de Cercanías C-1, la referida ampliación permitirá acceso directo en transporte público al Hospital de Valme para todos los municipios de su ámbito de asistencia en la zona sur de la provincia, a través de las estaciones de Las Cabezas de San Juan o Lebrija".

Igualmente, la ampliación del tramo sur de la línea 3 hasta el término de Dos Hermanas permitiría el acceso en metro a la capital desde el municipio de los Palacios y núcleos de población cercanos.

Por otro lado, la prolongación de la línea 3 hasta Casilla de los Pinos permitiría su enlace con la futura ampliación de la línea 1 del Metro, completando el anillo de transporte en metro del municipio para la totalidad de la cobertura de ambas líneas.

Desde el equipo de gobierno municipal subrayan la "apremiante necesidad de completar las líneas del Metro, como infraestructura de carácter netamente metropolitano, hasta su conexión con el centro del municipio de Dos Hermanas, no solamente para dar servicio adecuado a su población sino también como nudo de conexión de transporte público para el resto de municipios conforman la zona sur de la provincia".

Con esta opción, la estación de trenes de Casilla de los Pino, las líneas 1 y 3 de Metro, el propio transporte urbano de Dos Hermanas y las zonas de aparcamiento previstas crearían un verdadero nudo intermodal de conexión básico en el transporte metropolitano. Se garantiza así un sistema de acceso ágil, sostenible y fiable a la ciudad de Sevilla desde su zona sur, descongestionando, de forma muy significativa, el tráfico rodado en la misma.

"No tiene en cuenta el aumento de población: más de 206.000 habitantes en 2032"

Dos Hermanas destaca que la propuesta de la Junta de Andalucía para el trazado de la Línea 3 tramo Sur, que conectaría el Prado de San Sebastián con el Hospital de Valme, discurriría "en un recorrido exclusivo en el municipio de Sevilla, que en modo alguno justifica el pretendido carácter metropolitano de la actuación y su financiación por la Junta de Andalucía", según consta en la valoración de la propuesta.

Y, lo que es más importante para el gobierno nazareno, "el trazado propuesto no tiene en cuenta la situación del desarrollo demográfico de Dos Hermanas y su incidencia en la red de transportes del área metropolitana. Los pretendidos fines para la sostenibilidad del transporte y el medio ambiente que se exponen en el documento presentado ignoran las previsiones de crecimiento poblacional de este municipio a corto plazo y las necesidades de transporte público que la misma demandará".

Según las previsiones del Servicio de Estadística, el municipio verá incrementada su publicación población en 2032 hasta llegar a más de 206.000 habitantes, más de 52.000 de dicho incremento en la actual zona de expansión de Entrenúcleos.

El mismo relato pone de manifiesto que "la falta de cumplimiento de los compromisos asumidos por la Comunidad Autónoma en la prolongación de la línea 1 del Metro y la propuesta de trazado presentada para el tramo sur de la Línea 3 y que acaba en el término municipal de Sevilla, continúan dejando sin un transporte público seguro y fiable, en palabras de la propia Consejería, a la gran mayoría de la población de Dos Hermanas, dejando de lado la evidente interrelación económica, laboral o social que este municipio mantiene con la capital y que genera una permanente flujo de viajeros entre los dos municipios".

A la vista de estas circunstancias, el documento concluye que, "limitando el trazado del tramo sur de la Línea 3 del Metro al término municipal de Sevilla se ignora por completo los objetivos que de todos aquellos instrumentos, tanto de carácter europeo, estatal y autonómicos, para la mejora de la movilidad y la protección del medio ambiente en los que le proyecto justifica su propuesta".

Y añade a continuación que "lejos de dotar a provincia de un sistema de transporte público que mejore las comunicaciones reciprocas entre la ciudad de Sevilla y el resto de municipios de la zona sur que conforman su área metropolitana, se opta por un modelo que tan solo da servicio a la capital con un trazado exclusivamente urbano para el municipio de Sevilla".

A modo de conclusión, la propuesta deja patente, por tanto, la necesidad de ampliar el transporte por metro, ya no tan solo mediante la ampliación de la Línea 3 solicitada, sino también con la ampliación de la Línea 1 ya comprometida, estableciendo un sistema de transporte en metro fácilmente accesible desde cualquier punto del municipio. Y reitera que, por parte de la Administración Autonómica, se dé cumplimiento a los compromisos asumidos frente a este Ayuntamiento en relación a la ampliación de la Línea 1 de Metro.

Más de 1.400 plazas de aparcamiento

Dos Hermanas añade que está ejecutando en la actualidad dos aparcamientos disuasorios en el entorno inmediato a la futura estación de Casilla de los Pinos. De un lado, los aparcamientos previstos para la propia estación, en calle Dulcinea del Toboso, con un total de 186 plazas. Por otro lado, los aparcamientos del Palacio de Congresos en la avenida de la Libertad, con un total de 1.204 plazas de aparcamiento, a las que hay que sumar, 90 plazas más, en la ampliación prevista . La suma total de plazas de aparcamiento que permitirían su posterior conexión con la ampliación de la línea 3 que se propone serían de 1.408.

En esta línea, el Ayuntamiento vuelve a poner de manifiesto que, como consecuencia del incumplimiento por parte de la Junta de Andalucía de los compromisos asumidos para la prolongación de la línea 1 de Metro y para dotar a la población de un acceso fácil y de calidad al servicio de Metro, el Ayuntamiento de Dos Hermanas asumió, desde 2018, la construcción de un carril bus reservado, siguiendo la estela del diseño y recorrido de la prolongación de Línea 1 convenida originariamente.

Dicho carril bus, que se entiende que devendría obsoleto una vez construida la prolongación de la línea 1 de Metro como así estipulan los diversos convenios suscritos, ha supuesto un coste al Ayuntamiento de aproximadamente 10 millones de euros, así como el total del déficit de explotación de la línea de bus reservada.