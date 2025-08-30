Mosquitos con virus del Nilo en Sevilla: El Pedroso, en nivel de alerta

Un operario fumingando contra el virus del Nilo Occidental, una de las nueve amenazas analizadas por la OMS en este estudio.

La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha declarado área en alerta al municipio sevillano de El Pedroso, con 2.054 habitantes, tras confirmarse la circulación del virus del Nilo occidental (VNO) en mosquitos Culex perexiguus capturados en una trampa del sistema de vigilancia entomológica de la Diputación de Sevilla. El municipio se mantiene en nivel de riesgo alto.

La decisión se ha adoptado tras la confirmación de laboratorio y la evaluación epidemiológica correspondiente, en aplicación del Programa andaluz de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental. La alerta tendrá una duración mínima de cuatro semanas, siempre que no se detecte nueva circulación del virus en mosquitos, aves o équidos.

La medida implica reforzar la vigilancia entomológica, animal y humana, así como intensificar la comunicación preventiva a la población a través de farmacias comunitarias y enfermería. El Ayuntamiento, por su parte, deberá aumentar los tratamientos contra mosquitos tanto en el núcleo urbano como en áreas de hasta 1,5 km de distancia consideradas focos larvarios o refugios de adultos.

Detecciones en otros municipios

El sistema de vigilancia ha confirmado también circulación del virus en:

Moguer (Huelva) .

. El Castillo de las Guardas y Lebrija (Sevilla).

En estos casos, las trampas estaban situadas a más de 1,5 km de los núcleos de población, por lo que los municipios mantienen riesgo alto.

Asimismo, los municipios almerienses de Pulpí y Mojácar seguirán en alerta hasta el 10 de septiembre tras nuevas detecciones.

En cambio, se ha levantado la alerta en Castilblanco de los Arroyos (Sevilla) y Zurgena (Almería), al cumplirse cuatro semanas sin nuevas capturas positivas, aunque ambos seguirán en riesgo alto durante el resto de la temporada.

Situación en humanos y animales

Hasta la fecha, no se han detectado casos en humanos: los 259 análisis realizados han resultado negativos. Tampoco se han registrado nuevos casos en équidos ni en aves en los últimos días.

Niveles de densidad de mosquitos

El sistema de 191 trampas instaladas refleja:

Abundancia muy elevada en La Puebla del Río, Gerena, Coria del Río e Isla Mayor (Sevilla).

en La Puebla del Río, Gerena, Coria del Río e Isla Mayor (Sevilla). Nivel alto en Los Barrios (Cádiz), Guadalcázar (Córdoba), Málaga, Palomares del Río y Los Palacios y Villafranca (Sevilla).

en Los Barrios (Cádiz), Guadalcázar (Córdoba), Málaga, Palomares del Río y Los Palacios y Villafranca (Sevilla). Nivel moderado en municipios de Almería, Cádiz, Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla.

en municipios de Almería, Cádiz, Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla. Presencia baja en el resto de localizaciones.

Programa 2025 de vigilancia

La Junta actualizó en febrero el programa de control, que ahora establece tres niveles de riesgo (bajo, medio y alto) y confirma que todos los municipios andaluces presentan riesgo potencial. Actualmente, permanecen en riesgo alto:

4 municipios en Almería.

16 en Cádiz.

11 en Córdoba.

4 en Granada.

15 en Huelva.

7 en Jaén.

9 en Málaga.

42 en Sevilla.

Desde marzo, más de 400 inspectores de Salud Pública han realizado 1.970 verificaciones en 773 municipios, comprobando la aplicación de planes de control vectorial. Además, los equipos locales de fiebre del Nilo han impartido 1.241 formaciones a más de 46.000 personas.

Como novedad, la Consejería ha habilitado en su web un cuadro de evolución de la densidad de mosquitos en cada una de las trampas activas en Andalucía.