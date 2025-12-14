Muere un ciclista de 70 años atropellado por una furgoneta en Alcalá del Río (Sevilla)

Un ciclista de 70 años ha perdido la vida tras ser atropellado por una furgoneta en la mañana de este domingo 16 de marzo de 2025 en la localidad sevillana de Alcalá del Río. El siniestro vial se produjo en la carretera SE-9025, según ha confirmado el servicio de emergencias 112 Andalucía, perteneciente a la Agencia de Emergencias de la comunidad autónoma, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

Los hechos se produjeron alrededor de las 08:10 horas, cuando el teléfono de emergencias recibió una llamada alertando del atropello de un ciclista por una furgoneta en dicha vía. De inmediato, desde la sala coordinadora se activó el protocolo habitual en estos casos, movilizando a la Guardia Civil de Tráfico para la regulación y control del tráfico en la zona, así como al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 para la atención médica urgente de la víctima.

A pesar de la rápida intervención de los servicios sanitarios desplazados hasta el lugar del siniestro, estos solo pudieron certificar el fallecimiento del varón septuagenario a consecuencia de las graves lesiones sufridas tras el impacto con el vehículo. Fuentes sanitarias han confirmado oficialmente al 112 que, lamentablemente, no se pudo hacer nada por salvar la vida del ciclista, que falleció en el lugar del accidente.

La Guardia Civil de Tráfico, tras recibir el aviso del 112 Andalucía, desplegó varias patrullas que procedieron al corte parcial de la carretera SE-9025 para facilitar las labores de los servicios de emergencia y realizar la investigación preliminar sobre las causas del fatal atropello. Los agentes tomaron declaración al conductor de la furgoneta implicada y a posibles testigos presenciales para esclarecer las circunstancias exactas en las que se produjo el siniestro.

Según el protocolo habitual en estos casos, se procedió a realizar las pruebas de alcohol y drogas al conductor, cuyos resultados formarán parte del atestado policial. Asimismo, los agentes recabaron todos los datos técnicos necesarios para la reconstrucción del accidente, como mediciones, fotografías del lugar y análisis de las marcas de frenada y otros indicios presentes en la calzada.

Aumento de la siniestralidad ciclista en las carreteras españolas

Este trágico suceso se suma a la preocupante estadística de accidentes mortales de ciclistas en las vías interurbanas españolas. Según los últimos datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), en los últimos años se ha registrado un incremento significativo en el número de usuarios de bicicleta que han perdido la vida en nuestras carreteras, especialmente en vías secundarias como la SE-9025, donde tuvo lugar este fatal desenlace.

Las causas más comunes en los atropellos a ciclistas suelen estar relacionadas con distracciones al volante, el no respeto de la distancia lateral de seguridad (1,5 metros) al adelantar a estos usuarios vulnerables de la vía, o la falta de visibilidad, especialmente en las primeras horas de la mañana, como ha ocurrido en este caso en Alcalá del Río, cuando el sol naciente puede dificultar la correcta percepción de los conductores.

La carretera SE-9025: características y peligrosidad

La carretera SE-9025, donde ha tenido lugar este fatal siniestro, es una vía secundaria que conecta Alcalá del Río con otras localidades de la provincia de Sevilla. Se trata de una carretera de calzada única con un carril para cada sentido de circulación, características que la hacen especialmente peligrosa para la coexistencia de vehículos a motor y ciclistas.

Esta vía, como muchas otras carreteras secundarias andaluzas, es frecuentada por ciclistas, especialmente durante los fines de semana, aprovechando el buen tiempo que suele acompañar en la región. Sin embargo, la ausencia de arcenes amplios o carriles específicos para bicicletas incrementa notablemente el riesgo de accidentes como el ocurrido este domingo.

Vecinos de Alcalá del Río han manifestado en varias ocasiones su preocupación por la seguridad vial en este tramo de carretera, solicitando a las administraciones competentes mejoras en la señalización y en las infraestructuras que permitan una circulación más segura, tanto para los conductores de vehículos a motor como para los usuarios más vulnerables de la vía.

Recomendaciones de seguridad para ciclistas

Ante sucesos trágicos como este, las autoridades de tráfico insisten en la importancia de extremar las precauciones, tanto por parte de los conductores como de los propios ciclistas. Para estos últimos, se recomienda el uso de elementos reflectantes y luces, especialmente en condiciones de baja visibilidad o durante las primeras horas de la mañana, como era el caso de este domingo cuando ocurrió el atropello.

Además, se aconseja circular en línea cuando se va en grupo, utilizar siempre casco homologado (obligatorio en vías interurbanas) y procurar transitar por vías con menor densidad de tráfico o en horarios con menor afluencia de vehículos. También es fundamental conocer y respetar las normas de circulación, así como mantener la bicicleta en perfecto estado de mantenimiento.

Por su parte, a los conductores se les recuerda la obligación de mantener la distancia lateral de 1,5 metros al adelantar a un ciclista, reducir la velocidad durante la maniobra y extremar la atención, especialmente en curvas, cambios de rasante o intersecciones, puntos donde la visibilidad puede estar comprometida.

¿Qué hacer si presenciamos un atropello?

En caso de presenciar un accidente como el ocurrido en Alcalá del Río, los expertos en emergencias recomiendan seguir el protocolo PAS: Proteger, Avisar y Socorrer. En primer lugar, es fundamental proteger el lugar del accidente para evitar nuevos siniestros, señalizando adecuadamente la zona. A continuación, se debe avisar a los servicios de emergencia llamando al 112, proporcionando datos precisos sobre la ubicación y el estado de las víctimas.

Finalmente, si se tienen conocimientos de primeros auxilios, se puede proceder a socorrer a los heridos, siempre sin moverlos salvo que exista peligro inminente, ya que podrían tener lesiones vertebrales que podrían agravarse. Es importante también recopilar información sobre posibles testigos que puedan ayudar posteriormente en la investigación del siniestro.

Las autoridades locales de Alcalá del Río han expresado sus condolencias a los familiares del fallecido y han anunciado que estudiarán posibles medidas para mejorar la seguridad vial en la zona donde se ha producido el fatal desenlace, con el objetivo de prevenir futuros accidentes similares.