Muere una mujer en un incendio en Cazalla de la Sierra y un joven resulta herido

Una mujer de 58 años ha fallecido y un joven de 28 ha resultado herido en el incendio de una vivienda ocurrido la madrugada de este lunes en la localidad sevillana de Cazalla de la Sierra. Según ha informado el 112 Andalucía, servicio adscrito a la Agencia de Emergencias de Andalucía de la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, el suceso se registró a las 4:00 horas.

En ese momento, varios vecinos alertaron de la presencia de humo en un inmueble situado en la calle Juan de Lora, lo que motivó la intervención de Bomberos, Guardia Civil y Policía Local.

El Centro de Emergencias Sanitarias 061, dependiente del Servicio Andaluz de Salud, certificó el fallecimiento de la mujer en el lugar y procedió a evacuar al herido al hospital de alta resolución de la Sierra Norte en Constantina, donde recibe atención por las lesiones provocadas por el siniestro.

Intervención de los servicios de emergencia

El dispositivo se activó de forma inmediata tras la llamada de alerta de los testigos. La coordinación permitió movilizar a los efectivos de extinción de incendios junto con las fuerzas de seguridad y los equipos sanitarios.