Un muerto al salir su coche de la carretera, chocar contra un muro y caer por un desnivel cerca de Marchena

Una persona ha perdido la vida en un accidente de tráfico ocurrido a primera hora de la tarde de este miércoles en Marchena. Según informa el servicio de emergencias 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, el siniestro tuvo lugar en la carretera A-380, a apenas un kilómetro de Marchena en dirección a Carmona.

Los hechos se han producido alrededor de las 13:30 de este miércoles, cuando el teléfono de emergencias recibió un aviso alertando sobre la salida de vía de un turismo. El vehículo colisionó violentamente contra un muro y posteriormente cayó por un desnivel, quedando su ocupante atrapado en el interior. De inmediato, la sala coordinadora activó un dispositivo completo con la presencia del Centro de Emergencias Sanitarias 061, Bomberos de la Diputación de Sevilla, Guardia Civil de Tráfico y personal de Mantenimiento de Carreteras.

Tras llegar al lugar del accidente, los servicios sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima. Por el momento, las autoridades no han facilitado más datos sobre la identidad de la persona fallecida ni sobre las posibles causas que provocaron este fatal desenlace en la carretera sevillana.