Los municipios de Sevilla en los que más ha llovido este lunes

Comienza la semana con un cambio radical del tiempo, ya que las predicciones indican que durante toda la semana las precipitaciones predominarán en toda la provincia de Sevilla. Los niveles alcanzados no son extremos, pero sí serán días marcados por las lluvias generalizadas. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activó durante varias horas de la tarde y de la noche un aviso amarillo en la campiña sevillana ante el riesgo de precipitaciones intensas.

¿Cuáles han sido los municipios más afectados por la lluvia?

Hasta cuatro localidades sevillanas han superado los 10 litros por cada metro cuadrado en el último lunes del mes de octubre y el primero tras el cambio horario, aunque es el municipio de Lora de Estepa, perteneciente a la Sierra Sur, el único que ha excedido los 15 l/m².

Los municipios sevillanos más afectados por la lluvia este lunes son:

Lora de Estepa: 15'2 l/m². Carrión de los Céspedes: 13'8 l/m². Sevilla: 13'6 l/m². Tomares: 10'2 l/m².

Estos datos reflejan la intensidad de las lluvias que han afectado a la provincia sevillana la primera jornada de la semana. Aunque no se alcanzaron niveles extremos como en otro tipo de episodios, las precipitaciones han generado situaciones de riesgo y activado los protocolos de emergencia en varias localidades.