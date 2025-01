La Oficina de Turismo de la Plaza del Triunfo seguirá adelante solo con el apoyo de la Diputación de Sevilla

Si hay algo que deja claro la Feria Internacional de Turismo que se está celebrando en Madrid es que los viajeros quieren conocer y saber cada vez más del destino al que van y que una información fácil y accesible es fundamental a la hora de elegir el destino. Solo un día antes del desembarco de la embajada turística de la provincia de Sevilla en la capital de España, se confirmaba el desmantelamiento de la oficina de turismo existente en la Casa de la Provincia, en plena Plaza del Triunfo. Un punto de información que nació en 2014 fruto de un convenio de colaboracion entre Ayuntamiento, Junta y Diputación y donde se ofrecía información de Andalucía, la ciudad y la provincia.

Javier Fernández, presidente de la Diputación explicó que siguen las conversaciones con la Consejería de Turismo, "si la Junta no enmienda este error, que no le quepa la menor duda a nadie que estaremos a la altura para que ese servicio no se pierda. La Diputación no va a dejar tirados a los turistas que vienen a Sevilla, veremos cuál es el formato pero nosotros no vamos a ser cómplices de esta barbaridad y estudiaremos la fórmula para seguir prestando un servicio turístico de calidad a la gente que viene a Sevilla", advirtió.

Fernández recordó que este punto de información recibió en el año 2024 435.000 visitas. Es decir, con un acuerdo que le costaba la Junta de Andalucía 30.000 euros al año," tenía el suelo y la oficina gratis porque las inversiones la hacía la Diputación y la empresa externa que prestaba servicios, también era a cargo de la institución provincial". El cierre de la oficina fue "una decisión unilateral de la Junta de Andalucía, que se va con el Ayuntamiento de Sevilla al Paseo Marqués de Contadero, que no es zona de paso para los turistas como la Plaza del Triunfo, sino que hay que ir específicamente allí. Le he pedido explicaciones al consejero Bernal y espero que recomponga la situación y que no se permita esto que me parece me parece un cierto desagravio".Para Fernández, se trata de un perjuicio "hacia Sevilla los sevillanos y a la capacidad que tenemos de prestar servicio a los turistas que vienen".