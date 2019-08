Otra sentencia sobre las oposiciones a bombero avala la suspensión del examen

La sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 14 de Sevilla, que ha dado la razón a un grupo de Bomberos interinos de la Diputación en contra la decisión de ésta de suspender una prueba de las oposiciones tras sospechas de filtración, no servirá por ahora para que el proceso se retome donde se dejó. Ello, a pesar de que esas anomalías no se han confirmado.

Según ha avanzado el presidente, Fernando Rodríguez Villalobos, hay otra sentencia de otro juzgado que se ha pronunciado de forma diferente. Ha sido a raíz un recurso promovido por otro grupo de opositores, ajenos a la Diputación. Esta otra sentencia sí consideraría que el examen de marras, que se realizó el 3 de marzo de 2018, en dos centros de la Diputación, debe repetirse, como pretendía el gobierno socialista tras las sospechas de filtración.

En ese caso, según Villalobos, el juez considera que desde la Diputación sí “se hicieron las cosas bien” al dejar en suspenso la prueba. “La asesoría jurídica está estudiando la situación, para ver qué camino debemos tomar. Aunque todo apunta a que, al final, nos vamos a tener que ver en el TSJA (Tribunal Superior de Justicia de Andalucía), porque los bomberos, uno u otros, van a recurrir”, ha añadido consultado por este diario sobre esas oposiciones y por cuándo podrán retomarse.

La Diputación pretendía con ellas cubrir 61 plazas de bombero de las Ofertas Públicas de Empleo de los años 2014, 2015 y 2016 que están vacantes y cubiertas de forma interina, mediante la modalidad del concurso-oposición.

A ellas concurrieron alrededor de un millar de aspirantes. En octubre de 2018, la Diputación decidió suspender la prueba tras las advertencias de miembros del tribunal y de la empresa que se contrató para asesorar en el proceso de sospechosas coincidencias en el patrón de respuestas del examen entre un grupo de interinos.

Éstos recurrieron, evitaron que la prueba se repitiera y, con un informe en el que se insiste que la coincidencia en sus respuestas y, también en los fallos, no es achacable a una filtración, lograron que la Fiscalía archivara el caso y que un juzgado de lo contencioso anule la resolución por la que se dejó en suspenso esa prueba. Pretenden que los resultados se validen y se continúe con las pruebas físicas y la valoración de méritos.

“Hagamos lo que hagamos tiene su trámite. Mi preocupación es que el sistema de Bomberos no quede desabastecido y que los trabajadores que ahora están en la Diputación no tengan ninguna merma. Los interinos seguirán un año o dos, hasta que el TSJA diga lo que tenga que decir”, ha insistido Villalobos, que subraya que tomó las decisiones en función de informes jurídicos.

“Hay que entender que no me puedo saltar a la torera ningún informe jurídico o advertencia que se me haga por parte del servicio jurídico”.

Por otra parte, ha insistido en que el servicio queda garantizado y que, aunque su criterio era resolver el proceso de forma rápida, el sistema no se verá afectado. Así, ha recordado que en cuatro años se ha pasado de 26 a 116 bomberos profesionales, “un avance considerable desde de los voluntarios eran mayoría”. A eso hay que sumar estos 61 interinos, ha señalado.