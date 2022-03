El padre detenido por ocultar a sus hijos: "Me han arrancado mi vida"

El padre detenido por retener a sus hijos durante cinco años para que no se los llevaran los servicios de protección de menores explicó este martes que lo está "pasando muy mal" y que le han "arrancado la vida". Así lo expresó ante un equipo de reporteros del programa Espejo Público, de Antena 3 Televisión, aunque lo hizo sin dar su nombre ni mostrar su imagen.

"Así no puede venir la Policía, de esa forma, habiendo menores. Yo sé que la orden la dio un juez, está en su derecho, pero así no se trata a un ser humano, nos trataron como a perros, habiendo menores aquí", dijo el hombre, que vivía en una casa ocupa de Coria del Río con su mujer y sus tres hijos, con los que huyó hace cinco años, cuando la Junta resolvió quitarles la tutela.

"Mis niños siempre han estado bien, no les ha hecho falta nada. Todo fue una confusión con el abogado que yo tenía, que me metió mucho miedo. Hay muchas padres que me tienen que entender, me dieron 15 días para entregar a los niños en 2017. Me dio mucho miedo y tuve que estar escondiéndome. Quería un futuro mejor para mis niños, para sus estudios y sus cosas, pero esta vida es dura", añadió.

"Tengo una con 14 años, otro con 8 y una niña con 7. Lo estoy pasando muy mal. Soy una persona muy buena, tengo respeto, educación, pero la vida ha pasado así. Yo quería que fueran al colegio, pero tenía miedo a que me los quitaran", apuntó el padre, que quedó en libertad con cargos acusado de los delitos de sustracción de menores y detención ilegal, además de otro por atentado por agredir a un policía.

"Yo sé escribir y leer, y a los niños le vamos a dar muchas clases. Han ido a médicos de pago en este tiempo, porque con el miedo no los hemos llevado a la Seguridad Social. Nunca les han faltado zapatos ni ropa, siempre van muy limpios. Los vecinos lo saben, que mis niños iban brillantes", insistió el hombre, que pidió a la prensa que no trate más el caso.

"Yo quisiera que no se hable más de esto, que se olvidara, esto es una cosa muy grande, me han arrancado la vida. Ahora estoy arrepentido, pero... ¿Quién entrega a sus hijos así? Eso lo hizo la Junta de Andalucía por una confusión que tuvieron ellos en las Tres Mil Viviendas. Lo primero que tenían que ver es si los niños están con la familia perfecta o en una vivienda en la que los cuidamos, que no les falta nada, gracias a Dios, y con gente con educación".

El hombre insistió en que se siente muy mal y que le han hecho mucho daño. "Me siento muy mal, porque así no se arrancan a unos niños. Yo quisiera que todos los padres nos escuchen. Mis hijos son mi vida, ¿qué puedo decir? La Junta quería que entregara a los niños en su tiempo, yo me sentía mal. No dormía, no estaba a gusto, siempre en el médico por ansiedad. La familia que tenía aquí me ayudaba, me apoyaba, pero mi madre estaba muy lejos. Es la única que me apoya y me lo da todo".

El padre detenido confió en que pueda volver a disfrutar de sus hijos en un futuro. "Tengo mucha fe, Dios es muy grande, con él no hay quien pueda, soy evangélico y el día de mañana, dentro de un año o dos, van a estar conmigo y los voy a tener escolarizados, que estudien y que sean alguien en la vida".