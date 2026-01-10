La Policía recupera dos piezas romanas de bronce que fueron expoliadas en Lora del Río en 2007

El Ayuntamiento de Lora del Río ha valorado la reciente recuperación por parte de la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional, de dos grupos escultóricos de bronce de época romana, datados entre los siglos I y II d.C., que han sido depositados en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid tras haber sido devueltos desde Estados Unidos por un coleccionista que las adquirió de buena fe. Estas piezas, que representan a dos niños persiguiendo aves, fueron expoliadas en el sur de España entre los años 2007 y 2008 (posiblemente del término municipal de Lora del Río), blanqueadas y finalmente subastadas en Europa en 2012 antes de llegar al coleccionista estadounidense.

Según el Jefe de Departamento de Fondos Museísticos en la Dirección General de Museos de la Consejería de Cultura, Pablo Hereza, “hay sospechas muy fundamentadas que estas dos piezas subastadas en 2012 en la Sala de Subastas Christie´s, proceden del término municipal de Lora del Río”.

Detalle de una de las piezas. / M. G.

En este sentido, el alcalde de Lora del Río, Antonio Enamorado, ha manifestado su “satisfacción por la recuperación por parte de la Policía Nacional de estos valiosos testimonios de nuestro pasado romano” y ha indicado que “es una noticia muy positiva para el patrimonio cultural de nuestro país conocer la recuperación de estas piezas; desde el Ayuntamiento de Lora del Río queremos colaborar en todo lo posible para que se clarifique si estas esculturas provienen de un yacimiento de nuestro término municipal, como apuntan algunas hipótesis, es fundamental que las investigaciones y análisis correspondientes permitan identificar, con rigor arqueológico y documental, el lugar de origen de estas obras que forman parte de la historia y memoria colectivas”.

El regidor loreño ha añadido que “Lora del Río, con su larga historia y riqueza arqueológica, apoya que se realicen las averiguaciones pertinentes para la catalogación y, en su caso, el reconocimiento del yacimiento de procedencia, facilitando toda la información que pueda contribuir a esclarecer este importante hallazgo”.

La otra obra recuperada recientemente por la Policía. / M. G.

Así, el Ayuntamiento de Lora del Río se pondrá en contacto con las autoridades competentes para seguir de cerca el proceso de estudio científico de las piezas, así como cualquier otra gestión que complete el conocimiento de su procedencia y contexto arqueológico.