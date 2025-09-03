Prisión para el conductor que mató a madre e hija de Tomares en la A-49

El Juzgado de Instrucción número 1 de Huelva, en funciones de guardia, ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el conductor del coche que el pasado domingo atropelló mortalmente a dos mujeres de 20 y 57 años en la A-49, a la altura de Trigueros (Huelva).

Según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la decisión se tomó en la noche del martes después de que el detenido, arrestado por la Guardia Civil, pasara a disposición judicial.

De forma inicial, se le atribuyen un delito contra la seguridad vial por conducir bajo los efectos de drogas o estupefacientes, dos delitos de homicidio con imprudencia grave con vehículo a motor y dos delitos de lesiones.

El accidente en la A-49

El siniestro ocurrió el domingo alrededor de las 14:30 horas, cuando varios testigos avisaron al 112 de una colisión entre un turismo y una furgoneta en el kilómetro 71 de la A-49, sentido Huelva.

Las dos mujeres atropelladas se habían bajado de la furgoneta tras el pinchazo de una rueda. En las llamadas de alerta se informó de que había varios heridos y posibles atrapados.

Al lugar se desplazaron la Guardia Civil, efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, que movilizaron un helicóptero, además de bomberos y servicios de mantenimiento de carreteras.

La Guardia Civil confirmó el fallecimiento de las dos mujeres y la existencia de una persona herida.

Víctimas de Tomares

El alcalde de Tomares (Sevilla), José María Soriano, confirmó que las fallecidas eran madre e hija, vecinas del municipio, de 57 y 20 años.