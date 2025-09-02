Dos días de luto oficial en Tomares por el fallecimiento de las dos vecinas en el accidente de la A-49

El Ayuntamiento de Tomares ha decretado, a través de resolución de alcaldía, dos días de luto oficial en la población por el fallecimiento de las dos vecinas del municipio en el accidente ocurrido en la A-49 el pasado domingo. Serán este mismo lunes y mañana martes, día 2 de septiembre. También se han colocado las banderas a media asta en todos y cada uno de los edificios públicos de la localidad.

Las dos fallecidas perdieron la vida el pasado domingo día 31 de agosto en la A-49 a la altura de Trigueros. Ambas se estaban bajando de una furgoneta tras sufrir el reventón de una rueda y fueron arrolladas por un turismo que pasaba en ese preciso momento por la zona.

“Estamos profundamente consternados por el trágico fallecimiento de dos vecinas de Tomares en el accidente ocurrido en Trigueros. En nombre de todo el municipio, quiero trasladar mi más sentido pésame y todo nuestro cariño y apoyo a sus familias y seres queridos en estos momentos de inmenso dolor", ha manifestado Jose María Soriano, primer edil de la localidad.

En el comunicado emitido por el Ayuntamiento de Tomares "se invita también a todos los tomareños a unirse en el sentimiento de pesar y acompañamiento a sus familias en estos momentos tan dolorosos".