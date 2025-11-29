El Ronquillo sale a las calles contra el traslado de urgencias a Santa Olalla

La localidad sevillana de El Ronquillo ha convocado una concentración ciudadana para este sábado, 29 de noviembre de 2025, como medida de protesta contra lo que consideran recortes en la sanidad pública. La principal reivindicación se centra en la supresión del servicio de urgencias durante las tardes, fines de semana y festivos, una situación que comenzó durante la pandemia de Covid-19 y que, según denuncian los vecinos, continúa sin resolverse pese a las promesas de la Junta de Andalucía.

La manifestación, que dará comienzo a las 11:30 horas desde el centro de salud local, surge tras años de reclamos por la reposición del servicio tal como funcionaba antes de la crisis sanitaria. El Ayuntamiento amplía los motivos de la protesta, señalando también "los continuos cambios de médico, la falta de atención algunos días de la semana o la reducción de horarios", según han explicado fuentes municipales. Además, lamentan que para servicios como la vacunación contra la gripe, los vecinos deban desplazarse en ocasiones hasta Santa Olalla del Cala, localidad onubense a la que ya se derivan las urgencias en días no laborables.

Esta movilización ciudadana cuenta con el respaldo de dos de los tres grupos políticos municipales, PSOE e IU, que han acordado expresar su enérgica protesta contra lo que califican como "una medida injusta". Ambas formaciones consideran que esta situación "pone en riesgo a las personas y significará un paso atrás sin precedentes en la calidad de la atención" sanitaria en el municipio.

La versión del SAS

Por su parte, el Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, rechaza categóricamente las acusaciones y asegura que las afirmaciones no reflejan la realidad asistencial del centro de salud de El Ronquillo. Según fuentes oficiales, "los servicios se prestan con normalidad, sin recortes de personal, sin reducción de horarios y con agendas asistenciales y de vacunación plenamente operativas". El SAS explica que la Unidad de cuidados críticos y urgencias "está centralizada" en el centro de salud de Santa Olalla, y que esto responde a una planificación establecida dentro de los criterios organizativos del servicio. Respecto a los cambios de facultativos, afirman que no se producen más allá de los supuestos contemplados en el convenio colectivo, como permisos, vacaciones o ausencias justificadas.

Horarios y servicios de vacunación

Las autoridades sanitarias insisten en que no existe reducción de horarios en el centro, que mantiene su actividad asistencial de 8:00 a 15:00 horas, y que las únicas variaciones puntuales se deben a incidencias imprevistas como enfermedades del personal o avisos domiciliarios urgentes. En cuanto a la vacunación contra la gripe, el SAS desmiente que se esté derivando a los usuarios a otros centros, asegurando que existen agendas de vacunación activas todos los días sin limitaciones. Señalan que la única posible confusión podría haberse producido por una jornada de vacunación masiva ofertada en Santa Olalla para todos los centros de la Unidad de Gestión, pero que en ningún caso supuso la interrupción del servicio diario en El Ronquillo.