Sanidad activa la alerta por virus del Nilo en San Juan, Mairena del Aljarafe y Gelves

Un técnico de la estación Biológica de Doñana revisa una de las trampas instaladas en La Puebla del Río.

El virus del Nilo Occidental vuelve a aparecer en la provincia de Sevilla. La Junta de Andalucía ha declarado en alerta a los municipios de San Juan de Aznalfarache, Mairena del Aljarafe y Gelves, después de detectar mosquitos infectados en una trampa colocada justo entre los tres términos municipales, a menos de kilómetro y medio de las zonas habitadas.

La decisión, tomada por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, implica reforzar la vigilancia sanitaria y pedir a la población que mantenga las medidas de protección frente a las picaduras de mosquitos, especialmente durante las próximas semanas. La alerta se mantendrá, al menos, hasta el 10 de diciembre.

Con la alerta activada, los ayuntamientos de estos municipios deberán intensificar los tratamientos de control de mosquitos, tanto en calles y parques como en zonas naturales cercanas donde puedan criarse las larvas, como charcas, arroyos o zonas con agua estancada.

El objetivo es reducir la población del mosquito culex, principal transmisor del virus del Nilo Occidental, y evitar que la enfermedad llegue a las personas o a los animales.

La Consejería también ha confirmado la presencia del virus en mosquitos capturados en Benacazón, aunque la trampa estaba situada a más de 1,5 kilómetros del núcleo urbano. Por eso, el municipio mantiene el nivel de riesgo alto, sin pasar a situación de alerta.

En total, 44 municipios sevillanos se encuentran actualmente en alguno de los niveles de riesgo —bajo, medio o alto— definidos por el Programa Andaluz de Vigilancia del Virus del Nilo. Entre los más vigilados están La Rinconada, Almensilla, Morón de la Frontera y Las Cabezas de San Juan, que seguirán en alerta durante este mes.

Alta presencia de mosquitos en la zona de Doñana

Los datos de la red de vigilancia muestran que la actividad de mosquitos sigue siendo alta en varias zonas húmedas del entorno de Doñana y el Bajo Guadalquivir.

La Dehesa de Abajo y el Brazo del Este, en La Puebla del Río, presentan los niveles más elevados, junto con Los Palacios y Villafranca, Isla Mayor y Villamanrique de la Condesa. En municipios como Gelves, Coria del Río, Almensilla o Dos Hermanas, la abundancia es moderada.

Casos en humanos: dos en Sevilla

En lo que va de temporada, Andalucía ha confirmado tres casos de fiebre del Nilo en personas, dos de ellos en la provincia de Sevilla: uno en Morón de la Frontera y otro en La Rinconada, donde la persona afectada sigue hospitalizada.

El tercer caso se registró en Mojácar (Almería). Además, se investiga un caso probable en un menor de Andújar (Jaén).

Qué medidas debe tomar la población

Las autoridades sanitarias insisten en que la prevención es clave. Entre las recomendaciones principales se insta a usar repelentes de mosquitos y ropa clara que cubra brazos y piernas; evitar perfumes o jabones con olor fuerte, que atraen a los insectos; procurar no salir al amanecer ni al atardecer, las horas de más actividad de los mosquitos; e instalar mosquiteras en ventanas y revisar que no haya agua estancada en patios, macetas, cubos o juguetes.

También es importante mantener las piscinas y albercas fuera de temporada, bien tapadas o con cloro suficiente para evitar que se conviertan en criaderos. En el caso de explotaciones ganaderas, se recomienda renovar con frecuencia los bebederos y evitar charcos o fugas de agua.

La red andaluza de control cuenta actualmente con 207 trampas de mosquitos repartidas por toda la comunidad. En ellas colaboran la Consejería de Sanidad, la Estación Biológica de Doñana (CSIC) y los servicios provinciales de control de mosquitos. Además, más de 400 inspectores de Salud Pública supervisan los planes municipales de control en los municipios con riesgo.

Gracias a esta vigilancia, Andalucía ha podido detectar el virus de forma temprana, antes de que aparezcan nuevos casos en humanos o caballos.