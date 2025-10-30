Sevilla muestra su potencial como metrópolis del sur de Europa ante la prensa internacional

Periodistas y corresponsales de medios nacionales e internacionales han participado en la segunda edición del viaje de familiarización de prensa especializada ‘Sevilla, tu provincia para invertir al sur de Europa’, una iniciativa organizada por la Diputación de Sevilla, a través de Prodetur, y la Asociación Sevilla City One, Metrópolis del Sur de Europa. El objetivo de esta acción ha sido dar a conocer el potencial económico, tecnológico, cultural y patrimonial de Sevilla y su área metropolitana, posicionándola como un territorio atractivo para la inversión y la innovación.

Entre los medios asistentes se encuentran iNews, The Independent, Sunday Times y ExpressNews (Reino Unido); Merian y ND Tag/Woche (Alemania); Le Figaro, France 24 TV y Radio France (Francia); Maghreb Arabe Presse (Marruecos); Alternative Press Agency (Argentina); RTP Mundo (Bolivia) y Financiero TV (México), entre otros.

Durante una cena institucional, y tras agradecer a los periodistas su visita para conocer de primera mano la potencialidad de la provincia de Sevilla, el vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, destacó el “vigor” de la industria sevillana y la capacidad del territorio de atraer proyectos internacionales “de alto valor añadido”.

“Algo que tiene su origen en el potencial sevillano para el emprendimiento y la colaboración empresarial. Una malla empresarial, integrada por grandes corporaciones, pero, sobre todo, por pymes, que son ejemplo de innovación, digitalización y resiliencia”.

“Nuestra visión y capacidad de adaptación nos distingue”, una afirmación que el vicepresidente de Prodetur apoyó en los datos de ventas al exterior de la provincia, según los cuales, Sevilla lidera las exportaciones andaluzas en los primeros siete meses de 2025, con más de 5.197 millones de euros de negocio, manteniendo, además, un superávit comercial de más de 1.350 millones de euros. “Son cifras que hablan de la competitividad y del saber hacer de nuestras empresas”, subrayó.

Por su parte, el presidente de Sevilla City One, Rafael Miranda, señaló: “Este Fam Trip ha permitido mostrar a los medios internacionales una Sevilla competitiva, conectada con la innovación, pero también profundamente comprometida con su historia, su cultura y su entorno”, además quiso destacar el papel de Sevilla City One como motor metropolitano de desarrollo sostenible y proyección internacional. “Nuestro objetivo es claro: atraer inversión, fomentar la cooperación entre agentes sociales y económicos, y convertir a Sevilla y su área metropolitana en un modelo de innovación urbana. La designación de la UE como ciudad climáticamente neutra para 2030 nos coloca en un momento clave lleno de oportunidades”, explicó.

Una muestra del gran potencial de Sevilla y su provincia

Durante intensas jornadas de actividad, la delegación de periodistas internacionales ha recorrido emplazamientos estratégicos para la economía y el desarrollo tecnológico de la provincia, con sectores estratégicos para la provincia, como el sector aeroespacial, en concreto, Aerópolis, en La Rinconada. Esta primera jornada concluyó con una visita cultural al rico patrimonio monumental que refuerza la dimensión histórica y turística de la metrópolis.

El Fam Trip también realizó en su recorrido una visita al sector de la minería en Aznalcóllar, ejemplo de minería sostenible y responsable. Posteriormente, se trasladaron a Salteras, en el Aljarafe, para conocer proyectos fotovoltaicos que refuerzan el liderazgo de Sevilla como hub renovable del sur de Europa. La visita concluyó en la Zona Franca de Sevilla, donde los asistentes pudieron comprobar la pujanza del tejido industrial sevillano.

Con esta acción, la Diputación y Sevilla City One refuerzan su apuesta por la promoción global del territorio y por atraer nuevas inversiones que consoliden a la provincia de Sevilla como referente económico, tecnológico y cultural del sur de Europa.

Fortaleza y dinamismo de la economía sevillana

En el transcurso de su visita, los profesionales de esta delegación internacional tuvieron acceso a los datos más recientes en torno a la economía sevillana, publicados en el Boletín Socioeconómico de la Provincia de Sevilla (abril-junio 2025), editado por Prodetur, y que refleja la positiva evolución de los principales indicadores económicos del territorio.

El informe destaca el dinamismo del mercado laboral, con un aumento interanual de la ocupación del 0,54 %, un crecimiento de la afiliación a la Seguridad Social del 2,53 % y una reducción del paro del 7,95 % respecto al mismo periodo de 2024. El empleo femenino se incrementó un 1,59 %, y el empleo indefinido creció un 3,9 %, consolidando la estabilidad laboral en la provincia.

Asimismo, el número de empresas inscritas en la Seguridad Social ascendió a 56.537, lo que supone un 0,99 % más que un año antes, con especial incremento en las compañías medianas y grandes. Los sectores de agricultura, construcción y servicios también registraron crecimiento.

En el ámbito turístico, las pernoctaciones aumentaron un 1 %, impulsadas por la demanda internacional, con un incremento en la estancia media de los viajeros que se sitúa en 2,23 pernoctaciones; mientras que en el mercado inmobiliario se firmaron 6.008 compraventas de vivienda, un 11,69 % más que en el segundo trimestre de 2024, con un destacado repunte del 38,5 % en vivienda nueva.

Para Rodríguez Hans, “estos resultados reflejan la fortaleza y el dinamismo de la economía sevillana, que continúa consolidando su posición como motor y polo de atracción para la inversión en el sur de Europa”.