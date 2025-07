Estos son los municipios de Sevilla con más incendios en lo que llevamos de verano

La provincia de Sevilla ha contabilizado desde que comenzó el verano el pasado 21 de junio un total de 51 incendios, posicionándose como la segunda región andaluza con más fuegos, tan solo dos por detrás de Córdoba. En este sentido, los municipios de Aznalcóllar, Aznalcázar, Villamanrique de la Condesa y Carmona son los que más cantidad de incendios concentran hasta la fecha.

Según los datos de la Red de Información Ambiental de Andalucía de la Junta recogidos por Europa Press, la localidad de Aznacóllar se posiciona en primer lugar con un total de siete incendios en su término municipal, seguida de Aznalcázar, Villamanrique de la Condesa y Carmona con tres incendios respectivamente.

Pese a que las competencias a la hora de actuar contra estos incendios forestales o conatos pertenece al Gobierno autonómico, en concreto pueblos como Aznalcázar han desarrollado diferentes medidas preventivas en las zonas arbóreas de su término municipal.

Más medidas adicionales

Sobre esto, el concejal de Medio Ambiente de la localidad, Juan Antonio Pérez, ha puntualizado para Europa Press que "se han llevado a cabo las actuaciones que están recogidas en el vigente Plan de Prevención de Incendios Forestales de la localidad, incluso un poco más".

Igualmente, el edil ha resaltado que la Junta no tenía presupuestadas las labores contra incendios en los pinares de Aznalcázar, al no figurar los mismos en el convenio firmado con la Administración andaluza, con relación a los montes públicos.

En cuanto a las actuaciones, Pérez ha detallado que los servicios del municipio han hecho toda la red de cortafuegos que viene recogida en el plan por una cuestión de responsabilidad ya que, al haber sequía y alto riesgo, "es mejor hacer toda la red que solamente una parte". Asimismo, se han desbrozado las cunetas de la carretera y el precinto de las barbacoas de las áreas recreativas, añade el responsable municipal de Medio Ambiente.

Por otro lado, el alcalde de la localidad de Aznalcóllar, Juan José Fernández, ha aprovechado para hacer un "llamamiento a la ciudadanía a la hora de pedir a las autoridades competentes cuando vean algún incendio". De este modo, el regidor ha avisado que, "según los indicios por parte de los técnicos de INFOCA y bomberos de la provincia, los incendios de Aznalcóllar son intencionados".

En cambio, desde INFOCA han asegurado que los incendios de esta localidad "están en estos momentos en investigación". "Hasta que no finalicen las investigaciones, no sabemos si son intencionados o no", indica un portavoz del dispositivo contra los incendios forestales de la comunidad andaluza.

Convenios con la Junta

Aznalcóllar, igualmente, tiene un convenio firmado con la Junta a la hora de gestionar y mantener, contra incendios, los montes públicos de su término municipal, como son Madroñalejo, Charcofrío y Torilejo.

En cuanto a Villamanrique de la Condesa, su alcalde, Francisco Javier Domínguez, ha puntualizado el convenio que firmó con la Junta en 2021 y que esta vigente hasta 2031 "para proteger y mantener los montes públicos del Chaparral y Dehesa Boyal".

No obstante, el regidor manriqueño, más allá de agradecer las rápidas actuaciones del INFOCA y los bomberos de la Diputación, ha reivindicado que "la Junta cumpla con su parte del convenio", al mismo tiempo que ha mostrado su "descontento por querer saber la inversión que se hace en el pueblo y en los montes públicos, enclaves muy importantes para los manriqueños".

Por último, Domínguez ha destacado que el Ayuntamiento está "adaptando la nueva normativa que el Gobierno autonómico ha sacado recientemente en su Plan de Emergencia Municipal, que se aprobó en 2011". Dicho plan, que "está activo pese a que se está actualizando", recoge "todas las empresas y maquinaria municipal que hiciera falta para actuar en casos de catástrofes naturales", según el primer edil.

El pasado 23 de julio, la provincia, con un "índice de severidad extremo" por riesgo de incendios, sufrió hasta cinco incendios, el último de ellos, ya resuelto a las 2,00 horas de la madrugada de este jueves, en Castilleja de Guzmán donde se registraron casi 150 llamadas a emergencias 112 por un fuego que afectó hasta a la A-8077.