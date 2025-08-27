El Ayuntamiento de Tomares renueva el suelo de la zona infantil del parque de San Sebastián

El alcalde de Tomares, José María Soriano, ha visitado el Parque de San Sebastián, situado junto a la rotonda de El Garrotal y pisos de Las Almenas, para ver de primera mano cómo marchan los trabajos de arreglo y mejora de la zona de juegos infantiles, donde se está sustituyendo la superficie de caucho por césped artificial. Unas obras de mejora que tienen como objetivo dejar el parque en las mejores condiciones posibles para el uso y disfrute de los niños y las familias.

El alcalde, José María Soriano, acompañado por la concejal de Medio Ambiente Urbano, Edificios Municipales, y Vías y Obras, Cristina Jiménez Segovia, ha destacado que esta actuación "que forma parte de nuestra apuesta firme por seguir mejorando nuestros parques y hacerlos más seguros, cómodos y atractivos para todas las familias. Queremos que los Parques de Tomares sigan siendo espacios de encuentro, de vida y una verdadera seña de identidad de nuestro municipio. Seguimos trabajando por un Tomares mejor para todos”.

Esta actuación se une a las obras de mejora realizadas por el Ayuntamiento de Tomares durante el verano, en otros parques de la localidad como el Parque Félix Rodríguez de la Fuente, frente a la Glorieta del Bombita, donde también se ha arreglado y mejorado la zona de juegos infantiles, en la que se ha sustituido la superficie de caucho por césped artificial verde y de atractivos colores para los pequeños.