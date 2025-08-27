Empieza la cuenta atrás para disfrutar de la Feria de Tomares del 3 al 7 de septiembre

Comienza la cuenta atrás para la Feria de Tomares que se celebrará desde el próximo miércoles 3 al domingo 7 de septiembre. El Ayuntamiento de Tomares lo tiene todo preparado para que los tomareños vuelvan a disfrutar, un año más, de una gran Feria, la mejor del Aljarafe.

Una fiesta familiar, que volverá a contar con una atractiva programación para todos los gustos y edades, cargada un año más de conciertos en directo gratuitos con reconocidos grupos como la mítica banda de los´80, la Orquesta Mondragón y su polifacético cantante Javier Gurruchaga (viernes 5 septiembre), Manuel Cortés, hijo de Chiquetete y Raquel Bollo, que se ha convertido en uno de los referentes del pop-flamenco en España, la animada banda Diablo se ha escapado con su carismático cantante Pedro Ortiz (sábado 6) o el gran artista Nolasco (jueves 4) llenarán el Real de gran diversión, la mejor música y ambiente.

Cinco grandes días en los que también serán protagonistas los artistas locales como Joaquín Pavón y Cintia Merino (miércoles 3), Ely Silva y Serva Labari (sábado 6) o Alborea, con Belén de los Reyes (jueves 4), los certámenes como el XI Concurso de Arroces (el viernes 5, a mediodía) y el de Casetas (el jueves 4), la tradicional y centenaria “Tómbola” de la Hdad. Sacramental, origen de la Feria, que todos los años reparte suerte y cientos de premios, y la gran animación que se vivirá en cada una de las 28 casetas que conforman el Real.

Los niños, protagonistas

Una gran Feria que comenzará la tarde del miércoles 3 de septiembre, “Día del Niño”, con todos los cacharritos a 3 euros ese día desde las 20:00 horas; la tradicional cena del Pescaíto y la inauguración del encendido del alumbrado, amenizada por la Banda Sinfónica de Tomares (BST). Programación infantil que continuará el domingo, 7 de septiembre, que también estará dedicado a los niños, con la tradicional Gala Infantil, a las 13 horas, y pizza gratis, a partir de las 14 horas.

Libre de ruido desde las 22:00 horas, pionera en España en 2019

Una gran Feria, que fue pionera en España en 2019, libre de ruido en las atracciones a partir de las 22 horas. Medida que volverá a estar vigente, en sensibilización con las personas con trastornos del espectro autista y sensibles a los sonidos estridentes. Además del Punto Violeta, implantado en 2022, potenciando espacios de ocio seguros.

PROGRAMA DE FERIA:

MIÉRCOLES, 3 DE SEPTIEMBRE:

21:30.Cena del Pescaíto. Orquesta Los Elegidos

22:30. Joaquín Pavón y Cintia Merino: ‘La Copla viva’

00:00. Inauguración del Alumbrado, con el acompañamiento musical de la Banda Sinfónica de Tomares (BST)

JUEVES, 4 DE SEPTIEMBRE:

21:00. Concurso de Casetas

21:30. Orquesta Sugar

23:00. Alborea, con Belén de los Reyes

00:30. Nolasco

02:00. Orquesta Sugar

VIERNES, 5 DE SEPTIEMBRE (Festivo en Tomares):

12:00. XI Concurso de Arroces

14:30. Degustación de los Arroces del Concurso

15:00. Entrega de Premios de los Concursos de Arroces y de Casetas

22:00. Orquesta Sugar

00:00. Orquesta Mondragón

02:00. Orquesta Sugar

SÁBADO, 6 DE SEPTIEMBRE:

15:30. Ely Silva

22:00. Serva Labari

23:30. Manuel Cortés

01:00. Diablo se ha escapado

DOMINGO, 7 DE SEPTIEMBRE:

13:00. Gala Infantil

14:00. Pizza gratis para los niños