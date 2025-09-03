Tres días dedicados a los videojuegos en la Gerena Games 2025

La edición 2025 de la Gerena Games arrancará este próximo jueves 3 de septiembre en el Pabellón Municipal de Deportes Manuel Santos García de esta localidad sevillana. Cientos de aficionados se darán cita en este evento dedicado a los videojuegos, que organiza la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Gerena en colaboración con la Diputación de Sevilla, y que se prolongará hasta el próximo sábado, día 6. La entrada es gratuita.

El horario de apertura de la Gerena Games va desde las seis de la tarde hasta las once de la noche. Cinco horas para disfrutar de una amplia oferta lúdica: videojuegos, torneos, partidas multijugador, simuladores, zona retro y realidad virtual, entre otras opciones. Un grupo de monitores atenderá al público.

La concejala de Juventud, María Tenorio, ha señalado que “aunque se trata de una actividad dirigida especialmente a jóvenes, la participación está abierta a todas las edades”. La edil ha destacado que Gerena Games es ya un evento consolidado gracias a la buena acogida que ha tenido en los últimos años.

Gerena Games es una de las actividades del programa de ocio de la Concejalía de Juventud para el verano. Durante los meses de junio, julio y agosto se han realizado viajes a la playa para la práctica de deportes acuáticos, varias tardes de juegos e hinchables en plazas públicas, la fiesta del agua en la piscina municipal, un taller de robótica, o excursiones a Isla Mágica y Guadalpark, entre otras propuestas.

Las actividades juveniles de verano concluirán a finales de septiembre con el Gonzalo Rock, concierto anual que reúne a varios grupos y que recuerda al joven Gonzalo Chaves, fallecido en accidente laboral en 2011.