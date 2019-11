Un vecino de El Viso gana el mayor Sueldazo de la ONCE

El sorteo de fin de semana de la ONCE de este domingo ha dado su mayor premio a un vecino de El Viso del Alcor que va a recibir 300.000 euros al contado y un Sueldazo de 5.000 euros al mes durante 20 años que suman un total de un millón y medio de euros.

La fortuna la ha dado Fermín García Sánchez, que vendió 10 cupones premiados, nueve de ellos agraciados con 20.000 euros cada uno y la serie premiada con el mayor de los premios que ofrece la ONCE los fines de semana, por lo que ha repartido un total de 1.680.000 euros. García Sánchez, que es vendedor de la ONCE desde 2017, tiene su punto de venta ubicado a las puertas de una panadería, en la avenida de Tinajas, a las afueras del pueblo.

“No he podido dormir en toda la noche, he despertado a todo el mundo”, decía esta mañana aún con un punto de nervios. “Estoy muy contento porque lo he repartido entre gente muy llana. Algunos ni se han enterado todavía”, comentaba, sin saber aún quién se ha llevado la serie.

El pasado 21 de abril dio también en un sorteo de domingo un premio a las cinco cifras dotado con 20.000 euros. “Aquí hay mucha gente que se está arrepintiendo porque acababa en seis y como el día anterior había terminado en seis lo tuvieron en la mano y no lo quisieron, y ahora se arrepienten”, explica. “Pero la suerte es así”, concluye.

El sorteo de este domingo, 24 de noviembre, de noviembre estaba dedicado al 200 aniversario del Museo del Prado, con el cuadro David vencedor de Goliat de Carvaggio como protagonista, y ha repartido el resto de premios entre Baleares, Canarias, Cataluña y la Comunidad Valenciana.

El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

Y para el próximo viernes, 29 de noviembre, el Eurojackpot de la ONCE, la nueva ‘lotto’ de Europa que juegan ya 18 países europeos (Alemania, Finlandia, Dinamarca, Eslovenia, Italia, Países Bajos, Estonia, España, Croacia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega, Suecia, República Checa, Hungría, Eslovaquia y Polonia), ofrece un bote de 10 millones de euros.