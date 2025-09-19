Los vecinos de Los Corrales estarán sin agua 9 horas al día por problemas de bombeo

Los 3.900 habitantes de la localidad sevillana de Los Corrales sufrirán cortes en el suministro de agua desde esta noche, entre las 23.00 y las 8.00 horas, debido a una serie de problemas en sus sistemas de bombeo.

En un comunicado del Consorcio de Aguas de la Sierra Sur difundido esta noche por el Ayuntamiento, se ha informado de que, debido a la elevada demanda de agua registrada en los últimos días, "unido a las reparaciones en varias redes de distribución", a los trabajos de mantenimiento y a los cortes intermitentes de suministro eléctrico que han afectado al funcionamiento de los sistemas de bombeo, el nivel de los depósitos reguladores se ha reducido, viéndose comprometida la capacidad de suministro.

Señala que el Consorcio dispone de una capacidad de bombeo limitada "por las características de los equipos instalados", tanto en la estación de bombeo de Osuna como en los distintos pozos de abastecimiento, "los cuales no son actualmente suficientes para cubrir la elevada demanda".

Por ello, con el fin de recuperar los niveles de almacenamiento y garantizar la calidad del agua suministrada, se van a proceder a realizar cortes generales en el suministro de agua, que comenzarán a las 23:00 horas, y se extenderán hasta las 08:00 horas del día siguiente, cortes que se realizarán desde esta misma noche. E