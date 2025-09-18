Hellmann’s reparará en enero la cafetería incendiada en Los Palacios por falta de mayonesa

El incidente que sacudió a la localidad sevillana de Los Palacios y Villafranca el pasado mes de agosto cuando un cliente prendió fuego a la cafetería Las Postas tras enfadarse por la falta de mayonesa, ha evolucionado hacia una historia de solidaridad y superación. José Antonio Caballero, propietario del establecimiento del grupo Liebre, mira ahora hacia adelante con optimismo tras recibir apoyo tanto vecinal como empresarial.

"Desde esa misma noche pudimos reparar lo poco que se podía. Pintamos y arreglamos lo quemado de forma provisional", explica Caballero. No obstante, la cafetería afrontará próximamente una reforma integral para renovar completamente el local, incluyendo mobiliario, techo y barras. El establecimiento cerrará temporalmente sus puertas a partir del próximo mes de enero de 2026, para acometer estos trabajos.

Rocía una cafetería con gasolina en Los Palacios

"Llevo sobres de mayonesa en el bolsillo"

El hostelero destaca especialmente el respaldo recibido: "Fue un susto muy grande, pero gracias a Dios no hubo daños personales. El pueblo me ha dado mucho cariño y apoyo desde el primer momento", subraya.

Un giro inesperado en esta historia llegó cuando la multinacional Hellmann's se ofreció públicamente a través de redes sociales a colaborar en la recuperación del negocio. "Nos enteramos por el post que publicaron, anunciando que podrían hacerse cargo de la reparación. Seguidamente se pusieron en contacto con nosotros y confirmaron su ayuda", relata agradecido el empresario.

Relacionado Un juzgado manda a la cárcel al hombre que pegó fuego a una cafetería de Los Palacios porque no tenía mayonesa para su montadito

Este apoyo ha inspirado a Caballero a devolver la solidaridad recibida: "Dentro de lo malo, sacamos lo positivo. Nosotros hemos recibido todo el cariño de nuestro pueblo, por lo que vamos a hacer una donación a la asociación AURA, que trabaja con personas con discapacidad psíquica".

Devuelve el cariño a Los Palacios

En la localidad, el suceso ya forma parte del anecdotario popular, con el propio afectado encabezando las bromas al respecto. "La guasa está servida. Yo mismo me echo sobres de mayonesa en los bolsillos para que no nos falte nunca más", cuenta entre risas.

Las Postas tiene prevista su reapertura tras las obras que acometan junto con la multinacional con una colaboración muy especial con la marca de mayonesa. "Estamos creando un montadito con mayonesa y colaboraremos con ellos en redes sociales. Queremos sacar una sonrisa de todo lo que podría haber sido una tragedia", adelanta el hostelero.

Caballero concluye filosófico: "Dentro de lo material, todo se repone. Lo importante es que no hubo que lamentar daños personales. Ahora toca seguir hacia adelante con el negocio con más fuerza y sobretodo, con mucha mayonesa".